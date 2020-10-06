https://ria.ru/20201006/protesty-1578419143.html

В Госдуме назвали причину протестов в Киргизии

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что одной из причин сегодняшних протестов в Киргизии является "незрелость демократии" в РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:22

2020-10-06T13:22

2020-10-06T13:22

протесты в бишкеке

госдума рф

одкб

константин затулин

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Первый зампред комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по делам СНГ <a href="https://ria.ru/person_Konstantin_Zatulin" target="_blank">Константин Затулин</a> считает, что одной из причин сегодняшних протестов в Киргизии является "незрелость демократии" в стране.Он высказал глубокое беспокойство о будущем <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a>, которое в результате таких событий "может пойти на дно"."Потому что эти события обладают устойчивой повторяемостью. И зрелости в этом смысле у политиков Киргизии нет. Вчера они говорили, что претензий нет, а сегодня – что это самые грязные выборы за всю историю. И это прямо зависит от того, получили они голоса или нет",- сказал Затулин.Также зампред комитета Госдумы обратил внимание на противостояние севера и юга в Киргизии."Жээнбеков у власти – южане в фаворе. Для того, чтобы раскачать ситуацию, северяне выступают против южан", - пояснил он.Вместе с тем Затулин, который на выборах в киргизский парламент был наблюдателем от Парламентской ассамблеи <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kolle" target="_blank">ОДКБ</a>, отметил высокий уровень организации выборов."Нигде за все время наблюдения за выборами я не наблюдал таких публичных демонстративных мер исключения фальсификаций, вброса бюллетеней, как в Киргизии", - заметил депутат ГД.Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов. В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.

https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578405941.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, одкб, константин затулин, бишкек, киргизия, в мире