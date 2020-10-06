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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/protesty-1578419143.html
В Госдуме назвали причину протестов в Киргизии
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что одной из причин сегодняшних протестов в Киргизии является "незрелость демократии" в РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:22
2020-10-06T13:22
протесты в бишкеке
госдума рф
одкб
константин затулин
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Первый зампред комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по делам СНГ <a href="https://ria.ru/person_Konstantin_Zatulin" target="_blank">Константин Затулин</a> считает, что одной из причин сегодняшних протестов в Киргизии является "незрелость демократии" в стране.Он высказал глубокое беспокойство о будущем <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a>, которое в результате таких событий "может пойти на дно"."Потому что эти события обладают устойчивой повторяемостью. И зрелости в этом смысле у политиков Киргизии нет. Вчера они говорили, что претензий нет, а сегодня – что это самые грязные выборы за всю историю. И это прямо зависит от того, получили они голоса или нет",- сказал Затулин.Также зампред комитета Госдумы обратил внимание на противостояние севера и юга в Киргизии."Жээнбеков у власти – южане в фаворе. Для того, чтобы раскачать ситуацию, северяне выступают против южан", - пояснил он.Вместе с тем Затулин, который на выборах в киргизский парламент был наблюдателем от Парламентской ассамблеи <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kolle" target="_blank">ОДКБ</a>, отметил высокий уровень организации выборов."Нигде за все время наблюдения за выборами я не наблюдал таких публичных демонстративных мер исключения фальсификаций, вброса бюллетеней, как в Киргизии", - заметил депутат ГД.Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов. В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.
https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578405941.html
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госдума рф, одкб, константин затулин, бишкек, киргизия, в мире

В Госдуме назвали причину протестов в Киргизии

13:22 06.10.2020
 
© REUTERS / VLADIMIR PIROGOVПротестующие в Бишкеке
Протестующие в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© REUTERS / VLADIMIR PIROGOV
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что одной из причин сегодняшних протестов в Киргизии является "незрелость демократии" в стране.

"Демократия здесь, с точки зрения реакции на выборы, очень незрелая. Те, кто сегодня штурмует и требует, совершенно не заботятся ни о будущем, ни о целостности страны, и просто сводят счеты – одни с другими",- сказал Затулин РИА Новости.

Он высказал глубокое беспокойство о будущем Киргизии, которое в результате таких событий "может пойти на дно".
"Потому что эти события обладают устойчивой повторяемостью. И зрелости в этом смысле у политиков Киргизии нет. Вчера они говорили, что претензий нет, а сегодня – что это самые грязные выборы за всю историю. И это прямо зависит от того, получили они голоса или нет",- сказал Затулин.
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 13:09
Внутриполитические кризисы в Киргизии
Также зампред комитета Госдумы обратил внимание на противостояние севера и юга в Киргизии.
"Жээнбеков у власти – южане в фаворе. Для того, чтобы раскачать ситуацию, северяне выступают против южан", - пояснил он.
Вместе с тем Затулин, который на выборах в киргизский парламент был наблюдателем от Парламентской ассамблеи ОДКБ, отметил высокий уровень организации выборов.
"Нигде за все время наблюдения за выборами я не наблюдал таких публичных демонстративных мер исключения фальсификаций, вброса бюллетеней, как в Киргизии", - заметил депутат ГД.
Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов. В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.
Беспорядки в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Бишкеке. Протестующие требуют аннулировать итоги парламентских выборов
1 из 23

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Они потребовали отменить итоги парламентских выборов, а также провести повторное голосование.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
2 из 23

Они потребовали отменить итоги парламентских выборов, а также провести повторное голосование.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.

Участники акции протеста в Бишкеке
3 из 23

Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эламан Карымшаков

Сами выборы в парламент прошли 4 октября.

Милиция разгоняет митингующих в Бишкеке
4 из 23

Сами выборы в парламент прошли 4 октября.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).

Участник акции протеста в Бишкеке
5 из 23

По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях.

Сотрудники правоохранительных органов возле президентского дворца на проспекте Чуй во время акции протеста в Бишкеке
6 из 23

Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Медицинские работники во время акции протеста в Бишкеке. Протестующие требуют аннулировать итоги парламентских выборов
7 из 23

Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эламан Карымшаков

Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

Акция протеста в Бишкеке
8 из 23

Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
© Sputnik / Эламан Карымшаков / Перейти в фотобанк

В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
9 из 23

В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков  / Перейти в фотобанк

Позднее они двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности.

Сотрудник правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке. Протестующие требуют аннулировать итоги парламентских выборов
10 из 23

Позднее они двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности.

Участники митинга на площади Ала-Тоо в Бишкеке включили встроенные в смартфоны фонарики
11 из 23

Они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Также протестующие освободили экс-премьера Сапара Исакова, бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова и ряд других чиновников и политиков.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
12 из 23

Также протестующие освободили экс-премьера Сапара Исакова, бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова и ряд других чиновников и политиков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эламан Карымшаков / Перейти в фотобанк

Демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили, что намерены назначить нового премьер-министра.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
13 из 23

Демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили, что намерены назначить нового премьер-министра.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти.

Участники акции протеста в Бишкеке
14 из 23

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Президент подчеркнул, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь.

Политик Бектур Асанов во время акции протеста в Бишкеке
15 из 23

Президент подчеркнул, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

"Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата", — заявил Жээнбеков.

Участники акции протеста в Бишкеке
16 из 23

"Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата", — заявил Жээнбеков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Протестующие, как пояснил глава республики, "нарушили мирную жизнь горожан": не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания.

Участники акции протеста в Бишкеке
17 из 23

Протестующие, как пояснил глава республики, "нарушили мирную жизнь горожан": не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.

Участники акции протеста в Бишкеке
18 из 23

"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Стамалиева подчеркнула, что жители республики до этого пережили два народных восстания и "как никто, знают цену мира и стабильности", поэтому президент призывает все политические силы к благоразумию.

Участники акции протеста в Бишкеке
19 из 23

Стамалиева подчеркнула, что жители республики до этого пережили два народных восстания и "как никто, знают цену мира и стабильности", поэтому президент призывает все политические силы к благоразумию.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Правительство Киргизии призвало всех участников политического процесса к мирному урегулированию ситуации в стране.

Политик Адахан Мадумаров во время акции протеста в Бишкеке
20 из 23

Правительство Киргизии призвало всех участников политического процесса к мирному урегулированию ситуации в стране.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Власти также отметили, что работают в особом режиме.

Участники акции протеста в Бишкеке
21 из 23

Власти также отметили, что работают в особом режиме.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Vladimir Pirogov

Провозглашенный оппозицией мэром Бишкека Жоошбек Коеналиев заявил, что все сотрудники мэрии продолжат работать, как и прежде.

Протестующие возле здания правительства в Бишкеке
22 из 23

Провозглашенный оппозицией мэром Бишкека Жоошбек Коеналиев заявил, что все сотрудники мэрии продолжат работать, как и прежде.

© REUTERS / Vladimir Pirogov
© REUTERS / Vladimir Pirogov

"Все вице-мэры, начальники управлений должны работать в обычном режиме", — отметил он.

Протестующие возле здания правительства в Бишкеке
23 из 23

"Все вице-мэры, начальники управлений должны работать в обычном режиме", — отметил он.

© REUTERS / Vladimir Pirogov
1 из 23

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
2 из 23

Они потребовали отменить итоги парламентских выборов, а также провести повторное голосование.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
3 из 23

Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
4 из 23

Сами выборы в парламент прошли 4 октября.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
5 из 23

По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
6 из 23

Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
7 из 23

Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
8 из 23

Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
9 из 23

В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
Перейти в фотобанк
10 из 23

Позднее они двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
11 из 23

Они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
12 из 23

Также протестующие освободили экс-премьера Сапара Исакова, бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова и ряд других чиновников и политиков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
13 из 23

Демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили, что намерены назначить нового премьер-министра.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
Перейти в фотобанк
14 из 23

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
15 из 23

Президент подчеркнул, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
16 из 23

"Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата", — заявил Жээнбеков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
17 из 23

Протестующие, как пояснил глава республики, "нарушили мирную жизнь горожан": не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
18 из 23

"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
19 из 23

Стамалиева подчеркнула, что жители республики до этого пережили два народных восстания и "как никто, знают цену мира и стабильности", поэтому президент призывает все политические силы к благоразумию.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
20 из 23

Правительство Киргизии призвало всех участников политического процесса к мирному урегулированию ситуации в стране.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
21 из 23

Власти также отметили, что работают в особом режиме.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
22 из 23

Провозглашенный оппозицией мэром Бишкека Жоошбек Коеналиев заявил, что все сотрудники мэрии продолжат работать, как и прежде.

© REUTERS / Vladimir Pirogov
23 из 23

"Все вице-мэры, начальники управлений должны работать в обычном режиме", — отметил он.

© REUTERS / Vladimir Pirogov
 
Обсудить5
Протесты в БишкекеГосдума РФОДКБКонстантин ЗатулинБишкекКиргизияВ мире
 
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