https://ria.ru/20201006/protesty-1578343441.html

Протестующие в Бишкеке заняли здание правительства Киргизии

Протестующие захватили здание правительства Киргизии, сообщил РИА Новости представитель кабмина республики. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T07:30

2020-10-06T07:30

2020-10-06T09:58

алмазбек атамбаев

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости.</strong> Протестующие захватили здание правительства <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, сообщил РИА Новости представитель кабмина республики.По его словам, вероятнее всего, это митингующие.Источник добавил, что каких-то признаков разграбления и погромов в помещении правительства он не увидел.Накануне в стране прошли парламентские выборы. По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a> признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a>. Протестующие требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование.Вечером начались столкновения с силовиками. В результате этого, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.Также демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили о намерении назначить нового премьер-министра.

https://ria.ru/20201006/prezident-1578348122.html

https://ria.ru/20201006/protesty-1578340081.html

Juri BERG Молодцы, вот как надо отстаивать свои избирательные права! 83

Егор Панкратов Есть у революции начало, нет у революции конца...... 79

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бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Белый дом горит в Бишкеке Правительство Кыргызстана разослало пресс-релиз В сообщении говорится, что правительство функционирует в особом режиме — профильные госструктуры работают над обеспечением общественной безопасности и правопорядка. "Правительство призывает всех участников политического процесса к мирному урегулированию вопросов. Все вопросы должны быть решены в правовом русле во благо благополучия и безопасности нашего народа, процветания страны", — говорится в релизе. 2020-10-06T07:30 true PT0M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире