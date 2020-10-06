Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/protesty-1578343441.html
Протестующие в Бишкеке заняли здание правительства Киргизии
Протестующие захватили здание правительства Киргизии, сообщил РИА Новости представитель кабмина республики. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T07:30
2020-10-06T09:58
алмазбек атамбаев
протесты в бишкеке
бишкек
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578343874_0:390:2942:2045_1400x0_80_0_0_31392b636c15cc3c2d8743ead89dcdd5.jpg
<strong>БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости.</strong> Протестующие захватили здание правительства <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, сообщил РИА Новости представитель кабмина республики.По его словам, вероятнее всего, это митингующие.Источник добавил, что каких-то признаков разграбления и погромов в помещении правительства он не увидел.Накануне в стране прошли парламентские выборы. По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a> признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a>. Протестующие требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование.Вечером начались столкновения с силовиками. В результате этого, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.Также демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили о намерении назначить нового премьер-министра.
https://ria.ru/20201006/prezident-1578348122.html
https://ria.ru/20201006/protesty-1578340081.html
Молодцы, вот как надо отстаивать свои избирательные права!
83
Есть у революции начало, нет у революции конца......
79
52
бишкек
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Белый дом горит в Бишкеке
Правительство Кыргызстана разослало пресс-релиз В сообщении говорится, что правительство функционирует в особом режиме — профильные госструктуры работают над обеспечением общественной безопасности и правопорядка. "Правительство призывает всех участников политического процесса к мирному урегулированию вопросов. Все вопросы должны быть решены в правовом русле во благо благополучия и безопасности нашего народа, процветания страны", — говорится в релизе.
2020-10-06T07:30
true
PT0M15S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578343874_106:191:2582:2048_1400x0_80_0_0_41b0697cb2900c0c14605da05cc4c4b6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

Протестующие в Бишкеке заняли здание правительства Киргизии

07:30 06.10.2020 (обновлено: 09:58 06.10.2020)
 
© REUTERS / VLADIMIR PIROGOVПротестующие в Бишкеке
Протестующие в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© REUTERS / VLADIMIR PIROGOV
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости. Протестующие захватили здание правительства Киргизии, сообщил РИА Новости представитель кабмина республики.

"Мы не можем попасть на работу. В здании какие-то неизвестные люди, они не пускают нас внутрь", — заявил собеседник агентства.

© SputnikПожар в Белом доме в Бишкеке
Пожар в Белом доме в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Sputnik
Пожар в Белом доме в Бишкеке
По его словам, вероятнее всего, это митингующие.
Источник добавил, что каких-то признаков разграбления и погромов в помещении правительства он не увидел.
Накануне в стране прошли парламентские выборы. По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).
© REUTERS / Vladimir Pirogov

Акция протеста в Бишкеке
1 из 3

© REUTERS / Vladimir Pirogov
© REUTERS / Vladimir Pirogov

Акция протеста в Бишкеке
2 из 3

© REUTERS / Vladimir Pirogov
© AP Photo / Vladimir Voronin

Акция протеста в Бишкеке
3 из 3

© AP Photo / Vladimir Voronin
1 из 3

© REUTERS / Vladimir Pirogov
2 из 3

© REUTERS / Vladimir Pirogov
3 из 3

© AP Photo / Vladimir Voronin
Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 08:31Протесты в Бишкеке
Президенту Киргизии придется сложить полномочия, считает политолог
Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Протестующие требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование.
Вечером начались столкновения с силовиками. В результате этого, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.
© Sputnik / Эламан Карымшаков

Акция протеста в Бишкеке
1 из 4

© Sputnik / Эламан Карымшаков
© Sputnik

Врачи транспортируют пострадавшего во время акции протеста в Бишкеке
2 из 4

© Sputnik
© Sputnik

Акция протеста в Бишкеке
3 из 4

© Sputnik
© Sputnik

Акция протеста в Бишкеке
4 из 4

© Sputnik
1 из 4

© Sputnik / Эламан Карымшаков
2 из 4

© Sputnik
3 из 4

© Sputnik
4 из 4

© Sputnik
В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.
Также демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили о намерении назначить нового премьер-министра.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 05:52Протесты в Бишкеке
Президент Киргизии допустил возможность аннулирования итогов выборов
 
Обсудить52
Протесты в БишкекеАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден раскритиковал "безумный порыв" Трампа
02:18Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния