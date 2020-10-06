Протестующие в Бишкеке заняли здание правительства Киргизии

<strong>БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости.</strong> Протестующие захватили здание правительства <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, сообщил РИА Новости представитель кабмина республики.По его словам, вероятнее всего, это митингующие.Источник добавил, что каких-то признаков разграбления и погромов в помещении правительства он не увидел.Накануне в стране прошли парламентские выборы. По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a> признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a>. Протестующие требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование.Вечером начались столкновения с силовиками. В результате этого, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.Также демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили о намерении назначить нового премьер-министра.
https://ria.ru/20201006/prezident-1578348122.html
https://ria.ru/20201006/protesty-1578340081.html
Juri BERG
Молодцы, вот как надо отстаивать свои избирательные права!
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Егор Панкратов
Есть у революции начало, нет у революции конца......
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бишкек
киргизия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Белый дом горит в Бишкеке
Правительство Кыргызстана разослало пресс-релиз
В сообщении говорится, что правительство функционирует в особом режиме — профильные госструктуры работают над обеспечением общественной безопасности и правопорядка.
"Правительство призывает всех участников политического процесса к мирному урегулированию вопросов. Все вопросы должны быть решены в правовом русле во благо благополучия и безопасности нашего народа, процветания страны", — говорится в релизе.
Источник добавил, что каких-то признаков разграбления и погромов в помещении правительства он не увидел.
Накануне в стране прошли парламентские выборы. По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).
Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.
Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Протестующие требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование.
Вечером начались столкновения с силовиками. В результате этого, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.
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