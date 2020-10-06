https://ria.ru/20201006/protesty-1578342166.html

СМИ сообщило о захвате протестующими мэрии Бишкека

Протестующие в Бишкеке захватили мэрию. Соответствующую информацию подтвердил киргизскому агентству 24.kg мэр столицы Азиз Суракматов. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T06:58

2020-10-06T06:58

2020-10-06T08:01

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

мвд киргизии

алмазбек атамбаев

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Протестующие в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> захватили мэрию. Соответствующую информацию подтвердил киргизскому агентству <u><a href="https://24.kg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">24.kg</a></u> мэр столицы Азиз Суракматов.Протесты сторонников не прошедших в парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> партий начались на центральной площади города в понедельник. Они выступили с требованием отменить итоги голосования, а также провести повторные выборы в законодательное собрание республики.Вечером при попытке разгона митинга начались столкновения протестующих с силовиками. В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a> из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.Экс-глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Киргизии</a> Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генерального прокурора и отменил итоги парламентских выборов.Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> заявил, что допускает возможность аннулирования итогов выборов в законодательный орган страны.

https://ria.ru/20201006/bishkek-1578339857.html

бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, мвд киргизии, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире