https://ria.ru/20201006/protesty-1578342166.html
СМИ сообщило о захвате протестующими мэрии Бишкека
Протестующие в Бишкеке захватили мэрию. Соответствующую информацию подтвердил киргизскому агентству 24.kg мэр столицы Азиз Суракматов. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T06:58
2020-10-06T06:58
2020-10-06T08:01
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
мвд киргизии
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Протестующие в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> захватили мэрию. Соответствующую информацию подтвердил киргизскому агентству <u><a href="https://24.kg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">24.kg</a></u> мэр столицы Азиз Суракматов.Протесты сторонников не прошедших в парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> партий начались на центральной площади города в понедельник. Они выступили с требованием отменить итоги голосования, а также провести повторные выборы в законодательное собрание республики.Вечером при попытке разгона митинга начались столкновения протестующих с силовиками. В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a> из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.Экс-глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Киргизии</a> Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генерального прокурора и отменил итоги парламентских выборов.Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> заявил, что допускает возможность аннулирования итогов выборов в законодательный орган страны.
https://ria.ru/20201006/bishkek-1578339857.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сооронбай жээнбеков, мвд киргизии, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире