Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/protesty-1578342166.html
СМИ сообщило о захвате протестующими мэрии Бишкека
Протестующие в Бишкеке захватили мэрию. Соответствующую информацию подтвердил киргизскому агентству 24.kg мэр столицы Азиз Суракматов. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T06:58
2020-10-06T08:01
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
мвд киргизии
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578342326_0:182:2995:1867_1400x0_80_0_0_ad9cd3dad6fe6407e01a5719d3b4e6a1.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Протестующие в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> захватили мэрию. Соответствующую информацию подтвердил киргизскому агентству <u><a href="https://24.kg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">24.kg</a></u> мэр столицы Азиз Суракматов.Протесты сторонников не прошедших в парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> партий начались на центральной площади города в понедельник. Они выступили с требованием отменить итоги голосования, а также провести повторные выборы в законодательное собрание республики.Вечером при попытке разгона митинга начались столкновения протестующих с силовиками. В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a> из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.Экс-глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Киргизии</a> Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генерального прокурора и отменил итоги парламентских выборов.Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> заявил, что допускает возможность аннулирования итогов выборов в законодательный орган страны.
https://ria.ru/20201006/bishkek-1578339857.html
бишкек
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578342326_133:0:2864:2048_1400x0_80_0_0_e3758ceb55eef020031c5a6a341131d2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сооронбай жээнбеков, мвд киргизии, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

СМИ сообщило о захвате протестующими мэрии Бишкека

06:58 06.10.2020 (обновлено: 08:01 06.10.2020)
 
© REUTERS / VLADIMIR PIROGOVМужчина на баррикадах возле Белого дома в Бишкеке
Мужчина на баррикадах возле Белого дома в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© REUTERS / VLADIMIR PIROGOV
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Протестующие в Бишкеке захватили мэрию. Соответствующую информацию подтвердил киргизскому агентству 24.kg мэр столицы Азиз Суракматов.
Протесты сторонников не прошедших в парламент Киргизии партий начались на центральной площади города в понедельник. Они выступили с требованием отменить итоги голосования, а также провести повторные выборы в законодательное собрание республики.
Вечером при попытке разгона митинга начались столкновения протестующих с силовиками. В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.
Экс-глава МВД Киргизии Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генерального прокурора и отменил итоги парламентских выборов.
Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что допускает возможность аннулирования итогов выборов в законодательный орган страны.
Пожар в Белом доме в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 05:50Протесты в Бишкеке
Опубликовано видео горящего Белого дома в Бишкеке
 
Обсудить0
Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековМВД КиргизииАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден раскритиковал "безумный порыв" Трампа
02:18Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния