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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/protesty-1578340557.html
Один человек погиб в ходе столкновений в Бишкеке, 590 пострадали
Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб, сообщили РИА Новости в минздраве страны. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T06:04
2020-10-06T06:21
алмазбек атамбаев
протесты в бишкеке
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Число пострадавших в столкновениях в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> возросло до 590, один человек погиб, сообщили РИА Новости в минздраве страны."По данным на 8.00 (5.00 мск) после беспорядков по линии скорой помощи и самообращением за медицинской помощью обратились 590 человек", - заявил представитель минздрава.По его словам, 439 человек после оказания первой помощи были направлены на амбулаторное лечение, 150 - госпитализированы. "Из них 13 пострадавших находятся в реанимации. Также один пострадавший скончался", - уточнили в ведомстве.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону здания Госкомитета нацбезопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
https://ria.ru/20201006/bishkek-1578339857.html
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алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

Один человек погиб в ходе столкновений в Бишкеке, 590 пострадали

06:04 06.10.2020 (обновлено: 06:21 06.10.2020)
 
© SputnikВрачи транспортируют пострадавшего во время акции протеста в Бишкеке
Врачи транспортируют пострадавшего во время акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Sputnik
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БИШКЕК, 6 окт - РИА Новости. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб, сообщили РИА Новости в минздраве страны.
"По данным на 8.00 (5.00 мск) после беспорядков по линии скорой помощи и самообращением за медицинской помощью обратились 590 человек", - заявил представитель минздрава.
По его словам, 439 человек после оказания первой помощи были направлены на амбулаторное лечение, 150 - госпитализированы. "Из них 13 пострадавших находятся в реанимации. Также один пострадавший скончался", - уточнили в ведомстве.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону здания Госкомитета нацбезопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
Пожар в Белом доме в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 05:50Протесты в Бишкеке
Опубликовано видео горящего Белого дома в Бишкеке
 
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Протесты в БишкекеАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
 
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