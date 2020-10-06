https://ria.ru/20201006/protesty-1578340081.html

Президент Киргизии допустил возможность аннулирования итогов выборов

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь главы... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T05:52

2020-10-06T05:52

2020-10-06T06:35

сооронбай жээнбеков

алмазбек атамбаев

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank">Киргизии </a>Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.По словам пресс-секретаря, Жээнбеков находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>.Он "контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан страны. <...> Все свои усилия направляет на то, чтобы вернуть страну в правовое русло. В первую очередь, это касается итогов парламентских выборов, прошедших накануне в стране", — добавила она.Как подчеркнула Стамалиева, жители республики до этого пережили два народных восстания и "как никто знают цену мира и стабильности", поэтому президент призывает все политические силы к "благоразумию".В понедельник в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент страны. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a>. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками.В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.Парламентские выборы прошли накануне. По предварительным данным, в законодательный орган проходят проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/">Сооронбай Жээнбеков</a> признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

https://ria.ru/20201006/protesty-1578336922.html

https://ria.ru/20201006/atambaev-1578333650.html

sadin-81 Если выборы можно аннулировать под давлением толпы, то тогда у всякого, потерпевшего поражение появляется шанс собрать толпу и вперед... "на штурм Зимнего...". Итого страна превращается в банановую республику, где все решает сила - кто собрал побольше братанов, тот и в дамках... 70

Corddamon Киргизы еще безнадежнее украинцев. Каждые выборы у них буза и госперевороты. Как какая нить африканская или банановая республика. Вообще мирно ничего решать не могут... 55

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бишкек

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире