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Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/protesty-1578340081.html
Президент Киргизии допустил возможность аннулирования итогов выборов
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь главы... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T05:52
2020-10-06T06:35
сооронбай жээнбеков
алмазбек атамбаев
протесты в бишкеке
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank">Киргизии </a>Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.По словам пресс-секретаря, Жээнбеков находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>.Он "контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан страны. &lt;...&gt; Все свои усилия направляет на то, чтобы вернуть страну в правовое русло. В первую очередь, это касается итогов парламентских выборов, прошедших накануне в стране", — добавила она.Как подчеркнула Стамалиева, жители республики до этого пережили два народных восстания и "как никто знают цену мира и стабильности", поэтому президент призывает все политические силы к "благоразумию".В понедельник в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент страны. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a>. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками.В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.Парламентские выборы прошли накануне. По предварительным данным, в законодательный орган проходят проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/">Сооронбай Жээнбеков</a> признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.
https://ria.ru/20201006/protesty-1578336922.html
https://ria.ru/20201006/atambaev-1578333650.html
Если выборы можно аннулировать под давлением толпы, то тогда у всякого, потерпевшего поражение появляется шанс собрать толпу и вперед... "на штурм Зимнего...". Итого страна превращается в банановую республику, где все решает сила - кто собрал побольше братанов, тот и в дамках...
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Киргизы еще безнадежнее украинцев. Каждые выборы у них буза и госперевороты. Как какая нить африканская или банановая республика. Вообще мирно ничего решать не могут...
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сооронбай жээнбеков, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

Президент Киргизии допустил возможность аннулирования итогов выборов

05:52 06.10.2020 (обновлено: 06:35 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
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БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулировании итогов парламентских выборов", — заявила Стамалиева.

По словам пресс-секретаря, Жээнбеков находится в Бишкеке.
Он "контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан страны. <...> Все свои усилия направляет на то, чтобы вернуть страну в правовое русло. В первую очередь, это касается итогов парламентских выборов, прошедших накануне в стране", — добавила она.
Как подчеркнула Стамалиева, жители республики до этого пережили два народных восстания и "как никто знают цену мира и стабильности", поэтому президент призывает все политические силы к "благоразумию".
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В понедельник в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент страны. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками.
В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.
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Парламентские выборы прошли накануне. По предварительным данным, в законодательный орган проходят проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).
Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.
 
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Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
 
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