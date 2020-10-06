https://ria.ru/20201006/protesty-1578336922.html

В захваченном протестующими Белом доме в Бишкеке произошел пожар

В захваченном протестующими Белом доме в Бишкеке, где находятся парламент и администрация президента, произошел пожар передает Sputnik Кыргызстан. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T04:00

2020-10-06T04:00

2020-10-06T05:48

алмазбек атамбаев

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> В захваченном протестующими Белом доме в Бишкеке, где находятся парламент и администрация президента, произошел пожар передает <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Кыргызстан</a>."Горит "Белый дом", — сообщает агентство в <a href="https://t.me/sputnik_kyrgyzstan/43806" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.В отдельных публикациях также отмечается, что к Белому дому прибыли пожарные, а огонь в здании перекинулся на несколько этажей.В понедельник в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын экс-президента Алмазбека Атамбаева. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками. По данным минздрава страны, в столкновениях пострадали более 120 человек.В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.Парламентские выборы прошли накануне. По предварительным данным, в законодательный орган проходят проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/">Сооронбай Жээнбеков</a> признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

https://ria.ru/20201005/kirgiziya-1578312456.html

https://ria.ru/20201006/protesty-1578333000.html

Владимир П. И все-таки азиаты дикари... В той же Киргизии... ну какой это уже раз? И все одно и тоже, как выборы, так беспорядки, так убивают людей, так жгут и разрушают... зря их раньше времени из феодализма прямо в социализм вытащили... им бы еще лет пятьсот до развиваться нужно было. 20

Олег Парфен Самое нелепое, что они у себя в Бишкеке все разгромят и пожгут, наведут бардак и беспорядок, а когда поймут, что на развалинах жить некомфортно - толпой отправятся жить в Россию. 16

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бишкек

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире