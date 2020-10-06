https://ria.ru/20201006/protesty-1578335455.html

В Бишкеке протестующие выставили "охрану" у захваченного Белого дома

Протестующие выставили "охрану" на входе в захваченный Белый дом в Бишкеке, передает Sputnik Киргизия. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T02:45

2020-10-06T02:45

2020-10-06T04:12

протесты в бишкеке

алмазбек атамбаев

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 6 окт – РИА Новости.</strong> Протестующие выставили "охрану" на входе в захваченный Белый дом в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>, передает Sputnik <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизия</a>.Он также рассказал, что людей, которые выходят из Белого дома, обыскивают – контролируют, чтобы ничего оттуда не украли.В понедельник в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Одна из них - "Социал-демократы Кыргызстана", лидером которой является Сейитбек Атамбаев, сын экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками.В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.

https://ria.ru/20201006/atambaev-1578333650.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире