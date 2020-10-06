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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/protesty-1578335455.html
В Бишкеке протестующие выставили "охрану" у захваченного Белого дома
Протестующие выставили "охрану" на входе в захваченный Белый дом в Бишкеке, передает Sputnik Киргизия. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T02:45
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протесты в бишкеке
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 6 окт – РИА Новости.</strong> Протестующие выставили "охрану" на входе в захваченный Белый дом в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>, передает Sputnik <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизия</a>.Он также рассказал, что людей, которые выходят из Белого дома, обыскивают – контролируют, чтобы ничего оттуда не украли.В понедельник в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Одна из них - "Социал-демократы Кыргызстана", лидером которой является Сейитбек Атамбаев, сын экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками.В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.
https://ria.ru/20201006/atambaev-1578333650.html
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алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

В Бишкеке протестующие выставили "охрану" у захваченного Белого дома

02:45 06.10.2020 (обновлено: 04:12 06.10.2020)
 
© AP Photo / Vladimir VoroninПротестующий в Бишкеке
Протестующий в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© AP Photo / Vladimir Voronin
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БИШКЕК, 6 окт – РИА Новости. Протестующие выставили "охрану" на входе в захваченный Белый дом в Бишкеке, передает Sputnik Киргизия.
"На входе стоят дружинники и не пускают людей… Кричат: "Мы стоим насмерть здесь, мы не пускаем вас", - сказал корреспондент агентства в ходе прямой трансляции киргизской столицы.
Он также рассказал, что людей, которые выходят из Белого дома, обыскивают – контролируют, чтобы ничего оттуда не украли.
В понедельник в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Одна из них - "Социал-демократы Кыргызстана", лидером которой является Сейитбек Атамбаев, сын экс-президента Алмазбека Атамбаева. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками.
В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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