https://ria.ru/20201006/protesty-1578334052.html

В Бишкеке восстановили сотовую связь

Сотовая связь в Бишкеке начала работать после перебоев, передает агентство Sputnik Кыргызстан. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T01:43

2020-10-06T01:43

2020-10-06T01:43

протесты в бишкеке

sputnik кыргызстан

москва

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Сотовая связь в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> начала работать после перебоев, передает агентство <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Кыргызстан</a>.Ранее три сотовых оператора сообщили, что их связь перестала работать в киргизской столице."В Бишкеке заработала сотовая связь", - отмечает агентство.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протесты в бишкеке, sputnik кыргызстан, москва, бишкек, киргизия, в мире