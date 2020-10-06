https://ria.ru/20201006/protesty-1578334052.html
В Бишкеке восстановили сотовую связь
Сотовая связь в Бишкеке начала работать после перебоев, передает агентство Sputnik Кыргызстан. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T01:43
2020-10-06T01:43
2020-10-06T01:43
протесты в бишкеке
sputnik кыргызстан
москва
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Сотовая связь в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> начала работать после перебоев, передает агентство <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Кыргызстан</a>.Ранее три сотовых оператора сообщили, что их связь перестала работать в киргизской столице."В Бишкеке заработала сотовая связь", - отмечает агентство.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
протесты в бишкеке, sputnik кыргызстан, москва, бишкек, киргизия, в мире