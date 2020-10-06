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В Бишкеке восстановили сотовую связь
Сотовая связь в Бишкеке начала работать после перебоев, передает агентство Sputnik Кыргызстан. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T01:43
2020-10-06T01:43
протесты в бишкеке
sputnik кыргызстан
москва
бишкек
киргизия
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Сотовая связь в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> начала работать после перебоев, передает агентство <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Кыргызстан</a>.Ранее три сотовых оператора сообщили, что их связь перестала работать в киргизской столице."В Бишкеке заработала сотовая связь", - отмечает агентство.
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протесты в бишкеке, sputnik кыргызстан, москва, бишкек, киргизия, в мире

В Бишкеке восстановили сотовую связь

01:43 06.10.2020
 
© SputnikАкция протеста в Бишкеке
Акция протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сотовая связь в Бишкеке начала работать после перебоев, передает агентство Sputnik Кыргызстан.
Ранее три сотовых оператора сообщили, что их связь перестала работать в киргизской столице.
"В Бишкеке заработала сотовая связь", - отмечает агентство.
 
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