https://ria.ru/20201006/protesty-1578333000.html

Президент Киргизии призвал протестующих к благоразумию

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов протестов в Бишкеке к благоразумию. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T01:16

2020-10-06T01:16

2020-10-06T01:33

алмазбек атамбаев

сооронбай жээнбеков

бишкек

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> призвал организаторов протестов в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> к благоразумию.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие прорвались на территорию Белого дома, где расположены парламент и администрация президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank">Киргизии</a>.Затем часть протестующих направилась к зданию спецслужб, где находится под стражей экс-президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбек Атамбаев</a>. Его сын Сейитбек Атамбаев является лидером одной из проигравших выборы партий "Социал-демократы Кыргызстана".

https://ria.ru/20201006/protesty-1578332866.html

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киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алмазбек атамбаев, сооронбай жээнбеков, бишкек, протесты в бишкеке, киргизия, в мире