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Президент Киргизии призвал протестующих к благоразумию
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов протестов в Бишкеке к благоразумию. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T01:16
2020-10-06T01:33
алмазбек атамбаев
сооронбай жээнбеков
бишкек
протесты в бишкеке
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> призвал организаторов протестов в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> к благоразумию.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие прорвались на территорию Белого дома, где расположены парламент и администрация президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank">Киргизии</a>.Затем часть протестующих направилась к зданию спецслужб, где находится под стражей экс-президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбек Атамбаев</a>. Его сын Сейитбек Атамбаев является лидером одной из проигравших выборы партий "Социал-демократы Кыргызстана".
https://ria.ru/20201006/protesty-1578332866.html
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алмазбек атамбаев, сооронбай жээнбеков, бишкек, протесты в бишкеке, киргизия, в мире

Президент Киргизии призвал протестующих к благоразумию

01:16 06.10.2020 (обновлено: 01:33 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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БИШКЕК, 6 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов протестов в Бишкеке к благоразумию.
"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке. Глава государства (был - ред.) на рабочем месте в здании Жогорку Кенеша (парламента - ред.) до 2 часов ночи, проводил индивидуальные диалоги со всеми политическими силами. Президент рассчитывает на благоразумие организаторов акции протеста", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие прорвались на территорию Белого дома, где расположены парламент и администрация президента Киргизии.
Затем часть протестующих направилась к зданию спецслужб, где находится под стражей экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Его сын Сейитбек Атамбаев является лидером одной из проигравших выборы партий "Социал-демократы Кыргызстана".
Акция протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Алмазбек АтамбаевСооронбай ЖээнбековБишкекПротесты в БишкекеКиргизияВ мире
 
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