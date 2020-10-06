https://ria.ru/20201006/protesty-1578332866.html

Протестующие в Киргизии потребовали освободить из СИЗО экс-президента

Протестующие в Киргизии сломали ворота здания Госкомитета Нацбезопасности и зашли внутрь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T01:04

2020-10-06T01:04

2020-10-06T01:35

алмазбек атамбаев

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Протестующие в Киргизии сломали ворота здания Госкомитета Нацбезопасности и зашли внутрь, передает корреспондент РИА Новости.В настоящий момент митингующие ведут переговоры с начальством ведомства. Они требуют освободить из под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>.По данным минздрава страны, в столкновениях уже пострадали более 120 человек.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.Сын Алмазбека Атамбаева Сейитбек Атамбаев является лидером одной из проигравших выборы партий "Социал-Демократы Кыргызстана"

https://ria.ru/20201005/bishkek-1578323832.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алмазбек атамбаев, протесты в бишкеке, бишкек, киргизия, в мире