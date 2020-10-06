https://ria.ru/20201006/protesty-1578330685.html

Протестующие в Киргизии прорвались в здание парламента

Протестующие прорвались на территорию Белого дома, где расположены парламент и администрация президента Киргизии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T00:22

2020-10-06T00:22

2020-10-06T01:56

алмазбек атамбаев

бишкек

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости.</strong> Протестующие прорвались на территорию Белого дома, где расположены парламент и администрация президента Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.Сторонники партий, не прошедших в законодательный орган республики, протаранили ворота грузовиком, после чего ворвались внутрь.По сообщениям очевидцев, за несколько минут до этого из здания парламента выехала колонна автомобилей.Ворвавшиеся в Белый дом люди скандируют: "Не ломай", и призывают друг друга не грабить здание парламента.Как сообщили агентству очевидцы, в здание вместе с митингующими вошел сын экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a> Кадыр Атамбаев.Протесты в КиргизииУтром около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент страны, начали акцию протеста в центре <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора.Как отмечали в МВД республики, милиция начала разгонять активистов из-за их агрессивного поведения.По информации Минздрава, в больницы доставили более 120 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Примерно половина госпитализированных — сотрудники силовых органов.Парламентские выборы прошли накануне. По предварительным данным, в законодательный орган проходят проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a> признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

https://ria.ru/20201005/bishkek-1578323832.html

https://ria.ru/20201005/kirgiziya-1578312456.html

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Николай Иванов Очередной майдан... 255

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алмазбек атамбаев, бишкек, протесты в бишкеке, киргизия, в мире