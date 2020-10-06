В Тульской области пропала пятнадцатилетняя школьница
ВОРОНЕЖ, 6 окт - РИА Новости. Следователи возбудили дело об убийстве по факту безвестного исчезновения 15-летней школьницы в Тульской области, которая пропала по дороге домой с занятий музыкой, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
"По данным следствия, 5 октября 2020 года несовершеннолетняя вышла из музыкальной школы в сторону своего дома, расположенного в городе Богородицке Тульской области, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.
По факту безвестного исчезновения девочки возбуждено уголовное дело статье "убийство малолетнего".
Поисками девочки занимаются правоохранительные органы, спасатели, волонтеры. Следователями устанавливаются места возможного пребывания школьницы, допрашиваются знакомые, родственники девочки.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.