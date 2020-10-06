https://ria.ru/20201006/proby-1578426177.html
Пробы в школе под Псковом, где дети упали в обморок, соответствуют нормам
Пробы воды и воздуха в школе №7 в Великих Луках в Псковской области, откуда госпитализировали детей, соответствуют санитарным нормам, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:51
2020-10-06T13:51
2020-10-06T13:51
михаил ведерников
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
псковская область
великие луки
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Пробы воды и воздуха в школе №7 в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a> в <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a>, откуда госпитализировали детей, соответствуют санитарным нормам, сообщили РИА Новости в региональном управлении <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Как сообщали в понедельник власти региона, 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках - недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов.Их госпитализировали, следственные органы и областная прокуратура организовали проверки. Вечером в больницу поступил еще один ребенок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление. По словам губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Vedernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ведерникова</a>, версию с возможным наркотическим воздействием исключили."На сегодня пробы воды и воздуха, взятые в школе №7 в Великих Луках, соответствуют санитарным нормам. Также были взяты на анализ пробы почвы, их результаты будут вскоре получены", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20201006/obmorok-1578406926.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил ведерников, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), псковская область, великие луки, происшествия