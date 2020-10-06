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Попова и Голикова сделали прививки от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова и курирующий социальную сферу вице-премьер России Татьяна Голикова сделали прививки от коронавируса, с их здоровьем все в... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T18:28
2020-10-06T22:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> и курирующий социальную сферу вице-премьер России <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> сделали прививки от коронавируса, с их здоровьем все в порядке, никаких последствий нет, рассказал президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Он отметил, что в этом плане "и члены правительства от лидеров фракций не отстают".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Они после прививки самостоятельно об этом уже сказать не могут.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин

Попова и Голикова сделали прививки от коронавируса

18:28 06.10.2020 (обновлено: 22:00 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова и Анна Попова во время брифинга в Доме правительства РФ
Татьяна Голикова и Анна Попова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и курирующий социальную сферу вице-премьер России Татьяна Голикова сделали прививки от коронавируса, с их здоровьем все в порядке, никаких последствий нет, рассказал президент России Владимир Путин.

"Я хочу поприветствовать Владимира Вольфовича (Жириновского), он сказал, что он сделал прививку. Хочу вас проинформировать, правда, может быть, и не стоило об этом говорить, но тем не менее: и главный санитарный врач Попова, и Голикова Татьяна Алексеевна, которая курирует эту сферу, они тоже сделали прививки", — заявил Путин на встрече с главами фракций Госдумы во вторник.

Он отметил, что в этом плане "и члены правительства от лидеров фракций не отстают".

"Тем более что это люди, которые отвечают за этот вид деятельности, за эту работу. Они сделали, слава богу, все в порядке и со здоровьем, и последствий никаких нет, температура у них не поднималась, как они мне сказали", — добавил президент России.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
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