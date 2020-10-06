https://ria.ru/20201006/privivka-1578496355.html

Попова и Голикова сделали прививки от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и курирующий социальную сферу вице-премьер России Татьяна Голикова сделали прививки от коронавируса, с их здоровьем все в... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T18:28

2020-10-06T18:28

2020-10-06T22:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

татьяна голикова

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> и курирующий социальную сферу вице-премьер России <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> сделали прививки от коронавируса, с их здоровьем все в порядке, никаких последствий нет, рассказал президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Он отметил, что в этом плане "и члены правительства от лидеров фракций не отстают".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Руслан Браско Они после прививки самостоятельно об этом уже сказать не могут. 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин