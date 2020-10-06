Попова и Голикова сделали прививки от коронавируса
18:28 06.10.2020 (обновлено: 22:00 06.10.2020)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова и Анна Попова во время брифинга в Доме правительства РФ
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и курирующий социальную сферу вице-премьер России Татьяна Голикова сделали прививки от коронавируса, с их здоровьем все в порядке, никаких последствий нет, рассказал президент России Владимир Путин.
"Я хочу поприветствовать Владимира Вольфовича (Жириновского), он сказал, что он сделал прививку. Хочу вас проинформировать, правда, может быть, и не стоило об этом говорить, но тем не менее: и главный санитарный врач Попова, и Голикова Татьяна Алексеевна, которая курирует эту сферу, они тоже сделали прививки", — заявил Путин на встрече с главами фракций Госдумы во вторник.
Он отметил, что в этом плане "и члены правительства от лидеров фракций не отстают".
"Тем более что это люди, которые отвечают за этот вид деятельности, за эту работу. Они сделали, слава богу, все в порядке и со здоровьем, и последствий никаких нет, температура у них не поднималась, как они мне сказали", — добавил президент России.
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