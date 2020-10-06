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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/prirost--1578393521.html
Суточный прирост заболевших COVID-19 в России приблизился к рекордному
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 11 615 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:03
2020-10-06T12:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>За прошедшие сутки в России зарегистрировали 11 615 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Это рекордный показатель за почти пять месяцев. Больше случаев заражения — 11 656 — было зафиксировано 11 мая. Выздоровели 6252 человека, 188 скончались. При этом у 28,3% новых пациентов не было симптомов. Больше всего заболевших — в Москве (4082), Санкт-Петербурге (411), Подмосковье (347), Ростовской (253) и Нижегородской (204) областях. Ни одного случая за сутки не зарегистрировали лишь в Ненецком и Чукотском автономных округах. Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 237 504 человека, из них более 21,6 тысячи умерли, 988 тысяч вылечились.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578391855.html
https://ria.ru/20201006/plato-1578364550.html
Ничего удивительного. Летом люди мало болеют ОРВИ. А весной и осенью идут всплески заболеваний.
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России приблизился к рекордному

12:03 06.10.2020 (обновлено: 12:05 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВрач в ординаторской отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Врач в ординаторской отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 11 615 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Это рекордный показатель за почти пять месяцев. Больше случаев заражения — 11 656 — было зафиксировано 11 мая.
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 11:56Распространение нового коронавируса
Ситуация с коронавирусом будет развиваться, заявили в Роспотребнадзоре
Выздоровели 6252 человека, 188 скончались. При этом у 28,3% новых пациентов не было симптомов.
Больше всего заболевших — в Москве (4082), Санкт-Петербурге (411), Подмосковье (347), Ростовской (253) и Нижегородской (204) областях. Ни одного случая за сутки не зарегистрировали лишь в Ненецком и Чукотском автономных округах.
Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 237 504 человека, из них более 21,6 тысячи умерли, 988 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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