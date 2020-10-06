https://ria.ru/20201006/prirost--1578393521.html

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России приблизился к рекордному

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 11 615 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:03

2020-10-06T12:03

2020-10-06T12:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>За прошедшие сутки в России зарегистрировали 11 615 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Это рекордный показатель за почти пять месяцев. Больше случаев заражения — 11 656 — было зафиксировано 11 мая. Выздоровели 6252 человека, 188 скончались. При этом у 28,3% новых пациентов не было симптомов. Больше всего заболевших — в Москве (4082), Санкт-Петербурге (411), Подмосковье (347), Ростовской (253) и Нижегородской (204) областях. Ни одного случая за сутки не зарегистрировали лишь в Ненецком и Чукотском автономных округах. Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 237 504 человека, из них более 21,6 тысячи умерли, 988 тысяч вылечились.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578391855.html

https://ria.ru/20201006/plato-1578364550.html

Антивирус Ничего удивительного. Летом люди мало болеют ОРВИ. А весной и осенью идут всплески заболеваний. 21

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье