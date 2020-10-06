Президенту Киргизии придется сложить полномочия, считает политолог
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
АЛМА-АТА, 6 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков утратил поддержку силовиков, вероятно, ему придется назначить новые парламентские выборы и сложить полномочия, считает казахстанский политолог Марат Шибутов.
"Перелом произошел после захвата здания ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности), уже сразу ясно стало, что силовики прекратили сопротивление. Государство - это аппарат насилия, у кого больше насилия, тот и государство. У президента не осталось каких-то способов нейтрализовать их (митингующих - ред.). Я думаю, что он объявит (новые парламентские – ред.) выборы и сложит полномочия. Ему уже никто не подчиняется…. Политическая карьера Жээнбекова закончена", - сказал Шибутов РИА Новости.
Сравнивая события в Бишкеке с прошлыми массовыми политическими выступлениями, политолог отметил, что ситуация похожа на события 2005 года после парламентских выборов, "только президент не убежал". "…Здесь еще добавился мотив освободить посаженного экс-президента Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Искакова", - сказал собеседник агентства.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги парламентских выборов и провести повторное голосование. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства.
Экс-глава МВД Киргизии Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора, и отменил итоги выборов в парламент. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.