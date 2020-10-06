https://ria.ru/20201006/premiya-1578432991.html

Эксперт пояснил уникальность открытия нобелевских лауреатов по физике

Новые нобелевские лауреаты по физике первыми поняли, что происходит с веществом в космосе, когда его поглощают черные дыры - иначе говоря, они поняли, куда... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:22

2020-10-06T14:22

2020-10-06T21:40

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

риа наука

университетская наука

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Новые нобелевские лауреаты по физике первыми поняли, что происходит с веществом в космосе, когда его поглощают черные дыры - иначе говоря, они поняли, куда "исчезает" наша Вселенная, рассказал РИА Новости профессор Национального исследовательского ядерного университета <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_inzhenerno_fizicheskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">МИФИ</a> Владимир Решетов.Нобелевская премия по физике за 2020 год во вторник была присуждена Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Генцелю и Андреа Гез за изучение свойств черных дыр, в том числе за открытие супермассивной черной дыры в центре нашей галактики."Благодаря этим ученым мы поняли, что Вселенная существует в очень странной форме и большая часть ее материи находится не в виде наблюдаемых объектов, а в виде черных дыр", - добавил ученый.Материя нашей Вселенной, возникнув из ничего в ходе Большого взрыва, снова попадает "в ничто", а гравитация "съедает" вещество, пояснил Решетов. "К счастью, вещества Вселенной мало, оно разрежено, и черные дыры не могут поглотить его полностью", - успокоил он.ДУМАЯ О ВСЕЛЕННОЙРезультаты работ нынешних лауреатов стали, наряду с открытием гравитационных волн, также удостоенным Нобелевской премии несколько лет назад, окончательным подтверждением теории относительности Эйнштейна, но результаты исследования черных дыр имеют и практическое значение, пояснил Решетов.Понимание процессов, происходящих в звездах, куда они исчезают, как превращаются в черные дыры - все это ставит вопрос о том, можно ли не "зажигать" звезды, управляя термоядерными реакциями, а наоборот, "тушить" их, отметил Решетов."Нашей задачей будет когда-нибудь научиться сделать так, чтобы звезды не сгорали за ближайшие десятки миллиардов лет, чтобы человечество существовало практически вечно. Поэтому астрофизика - это наука о будущем", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20201005/meditsina-1578235124.html

https://ria.ru/20200903/vselennaya-1576696039.html

https://ria.ru/20200902/kosmos-1576641313.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальный исследовательский ядерный университет "мифи", университетская наука, навигатор абитуриента