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https://ria.ru/20201006/premiya-1578432991.html
Эксперт пояснил уникальность открытия нобелевских лауреатов по физике
Новые нобелевские лауреаты по физике первыми поняли, что происходит с веществом в космосе, когда его поглощают черные дыры - иначе говоря, они поняли, куда... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:22
2020-10-06T21:40
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
риа наука
университетская наука
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Новые нобелевские лауреаты по физике первыми поняли, что происходит с веществом в космосе, когда его поглощают черные дыры - иначе говоря, они поняли, куда "исчезает" наша Вселенная, рассказал РИА Новости профессор Национального исследовательского ядерного университета <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_inzhenerno_fizicheskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">МИФИ</a> Владимир Решетов.Нобелевская премия по физике за 2020 год во вторник была присуждена Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Генцелю и Андреа Гез за изучение свойств черных дыр, в том числе за открытие супермассивной черной дыры в центре нашей галактики."Благодаря этим ученым мы поняли, что Вселенная существует в очень странной форме и большая часть ее материи находится не в виде наблюдаемых объектов, а в виде черных дыр", - добавил ученый.Материя нашей Вселенной, возникнув из ничего в ходе Большого взрыва, снова попадает "в ничто", а гравитация "съедает" вещество, пояснил Решетов. "К счастью, вещества Вселенной мало, оно разрежено, и черные дыры не могут поглотить его полностью", - успокоил он.ДУМАЯ О ВСЕЛЕННОЙРезультаты работ нынешних лауреатов стали, наряду с открытием гравитационных волн, также удостоенным Нобелевской премии несколько лет назад, окончательным подтверждением теории относительности Эйнштейна, но результаты исследования черных дыр имеют и практическое значение, пояснил Решетов.Понимание процессов, происходящих в звездах, куда они исчезают, как превращаются в черные дыры - все это ставит вопрос о том, можно ли не "зажигать" звезды, управляя термоядерными реакциями, а наоборот, "тушить" их, отметил Решетов."Нашей задачей будет когда-нибудь научиться сделать так, чтобы звезды не сгорали за ближайшие десятки миллиардов лет, чтобы человечество существовало практически вечно. Поэтому астрофизика - это наука о будущем", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20201005/meditsina-1578235124.html
https://ria.ru/20200903/vselennaya-1576696039.html
https://ria.ru/20200902/kosmos-1576641313.html
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национальный исследовательский ядерный университет "мифи", университетская наука, навигатор абитуриента

Эксперт пояснил уникальность открытия нобелевских лауреатов по физике

14:22 06.10.2020 (обновлено: 21:40 06.10.2020)
 
© REUTERS / TT News Agency/Fredrik Sandberg Объявление номинантов Нобелевской премии по физике 2020 года
Объявление номинантов Нобелевской премии по физике 2020 года - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© REUTERS / TT News Agency/Fredrik Sandberg
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новые нобелевские лауреаты по физике первыми поняли, что происходит с веществом в космосе, когда его поглощают черные дыры - иначе говоря, они поняли, куда "исчезает" наша Вселенная, рассказал РИА Новости профессор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Решетов.
Нобелевская премия по физике за 2020 год во вторник была присуждена Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Генцелю и Андреа Гез за изучение свойств черных дыр, в том числе за открытие супермассивной черной дыры в центре нашей галактики.
"Нобелевский комитет отметил людей, которые поняли, как формируются черные дыры и что с ними происходит. И тот факт, который был совершенно неочевидным, что в центре каждой галактики находятся огромные черные дыры массой в миллионы и даже миллиарды солнечных масс, и которые находятся и в нашей Галактике", - сказал Решетов.
"Благодаря этим ученым мы поняли, что Вселенная существует в очень странной форме и большая часть ее материи находится не в виде наблюдаемых объектов, а в виде черных дыр", - добавил ученый.
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Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2020 год
Материя нашей Вселенной, возникнув из ничего в ходе Большого взрыва, снова попадает "в ничто", а гравитация "съедает" вещество, пояснил Решетов. "К счастью, вещества Вселенной мало, оно разрежено, и черные дыры не могут поглотить его полностью", - успокоил он.
"В данном случае можно сказать, что Нобелевскую премию дали ученым, которые поняли, куда пропадает Вселенная, куда исчезает ее вещество", - резюмировал собеседник агентства.

ДУМАЯ О ВСЕЛЕННОЙ

Результаты работ нынешних лауреатов стали, наряду с открытием гравитационных волн, также удостоенным Нобелевской премии несколько лет назад, окончательным подтверждением теории относительности Эйнштейна, но результаты исследования черных дыр имеют и практическое значение, пояснил Решетов.
"Нобелевские премии никогда не давали за абстрактные исследования. Сам Альфред Нобель был сторонником того, чтобы отмечать результаты, имеющие практические применения. Имеют ли результаты работ нынешних лауреатов для нашей жизни? Как ни покажется странным, да, имеют", - сказал он.
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"Ведь человек - существо, которое думает о Вселенной. Мы, по крайней мере часть людей, размышляет о том, как она устроена. И эти результаты, получившие достойную награду, фактически говорят о хрупкости нашего мира, о том, что очень большая часть Вселенной находится в недоступном для нас месте - внутри черных дыр. И это не может не влиять на наше мировоззрение", - добавил ученый.
Понимание процессов, происходящих в звездах, куда они исчезают, как превращаются в черные дыры - все это ставит вопрос о том, можно ли не "зажигать" звезды, управляя термоядерными реакциями, а наоборот, "тушить" их, отметил Решетов.
"Нашей задачей будет когда-нибудь научиться сделать так, чтобы звезды не сгорали за ближайшие десятки миллиардов лет, чтобы человечество существовало практически вечно. Поэтому астрофизика - это наука о будущем", - резюмировал эксперт.
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