https://ria.ru/20201006/premer-1578497872.html

Новым премьером Киргизии стал Садыр Жапаров

Новым премьером Киргизии стал освобожденный из колонии оппозиционер Садыр Жапаров, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе парламента республики. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T18:35

2020-10-06T18:35

2020-10-06T18:48

кубатбек боронов

алмазбек атамбаев

бишкек

протесты в бишкеке

садыр жапаров

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Новым премьером <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> стал освобожденный из колонии оппозиционер <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a>, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе парламента республики."На экстренном заседании парламента принято решение о назначении Садыра Жапарова главой правительства", - заявил представитель пресс-службы.Бывший глава кабмина <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку на фоне протестов.Оппозиционер Жапаров был освобожден из колонии в понедельник, также на фоне протестов. Он отбывал срок по обвинению в захвате заложника во время массовых беспорядков в 2013 году.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными.

https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html

Пётр Кошелев МИД и спецслужбы РФ опять профукали ситуацию. Неужели не было возможности проанализировать расклад сил и возможные последствия ? 28

Master До́жили! Вместо того чтобы вернуться в СССР, "две штуки" шпаны с каким-то уркой отобрали власть у сепаратистов. Никаких центростремительных тенденций, а что называется бесхозяйственность у собственных границ ) 15

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бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

События, происходившие внутри "Белого дома" после его захвата митингующими Наш шеф-редактор Эркин Алымбеков снял на видео события, происходившие внутри "Белого дома" после его захвата митингующими. @SputnikКыргызстан 2020-10-06T18:35 true PT2M08S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубатбек боронов, алмазбек атамбаев, бишкек, садыр жапаров, киргизия, в мире