https://ria.ru/20201006/pozhar-1578459541.html

В Воронежской области тушат новый природный пожар

Пожарные тушат новый природный пожар в Воронежской области, площадь которого превышает 5 гектаров, сообщил во вторник журналистам представитель главного... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:09

2020-10-06T16:09

2020-10-06T16:09

природные пожары в россии

бе-200

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

богучарский район

воронежская область

бобровский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578124367_0:87:2890:1712_1400x0_80_0_0_710c327aadcb6c031b787f74a393e313.jpg

<strong>ВОРОНЕЖ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Пожарные тушат новый природный пожар в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, площадь которого превышает 5 гектаров, сообщил во вторник журналистам представитель главного управления <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону."В 14.30 в районе села Журавка <a href="http://ria.ru/location_Bogucharskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Богучарского района</a> возник ландшафтный пожар, который перешел в лесной. На данный момент общая площадь возгорания составляет более 5 гектаров. Усилия пожарной охраны направлены на отсечение огня от села", - говорится в сообщении.На месте работают семь единиц техники, для тушения пожара направлены два самолета <a href="http://ria.ru/product_Be-200/" target="_blank" data-auto="true">Бе-200</a>."Обстановка осложнена порывистым ветром", - отметил представитель ГУМЧС.Кроме того, в регионе в настоящий момент локализованы два природных пожара - в <a href="http://ria.ru/location_Bobrovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Бобровском районе</a> на площади 150 гектаров и в Новохоперском - на площади 185 гектаров.

https://ria.ru/20200921/pozhary-1577558144.html

богучарский район

воронежская область

бобровский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, бе-200, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), богучарский район, воронежская область, бобровский район, происшествия