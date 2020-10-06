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В Воронежской области тушат новый природный пожар
Пожарные тушат новый природный пожар в Воронежской области, площадь которого превышает 5 гектаров, сообщил во вторник журналистам представитель главного... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:09
2020-10-06T16:09
природные пожары в россии
бе-200
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
богучарский район
воронежская область
бобровский район
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Пожарные тушат новый природный пожар в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, площадь которого превышает 5 гектаров, сообщил во вторник журналистам представитель главного управления <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону."В 14.30 в районе села Журавка <a href="http://ria.ru/location_Bogucharskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Богучарского района</a> возник ландшафтный пожар, который перешел в лесной. На данный момент общая площадь возгорания составляет более 5 гектаров. Усилия пожарной охраны направлены на отсечение огня от села", - говорится в сообщении.На месте работают семь единиц техники, для тушения пожара направлены два самолета <a href="http://ria.ru/product_Be-200/" target="_blank" data-auto="true">Бе-200</a>."Обстановка осложнена порывистым ветром", - отметил представитель ГУМЧС.Кроме того, в регионе в настоящий момент локализованы два природных пожара - в <a href="http://ria.ru/location_Bobrovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Бобровском районе</a> на площади 150 гектаров и в Новохоперском - на площади 185 гектаров.
https://ria.ru/20200921/pozhary-1577558144.html
богучарский район
воронежская область
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природные пожары в россии, бе-200, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), богучарский район, воронежская область, бобровский район, происшествия

В Воронежской области тушат новый природный пожар

16:09 06.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ на месте лесного пожара в Воронежской области
Сотрудники МЧС РФ на месте лесного пожара в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОРОНЕЖ, 6 окт - РИА Новости. Пожарные тушат новый природный пожар в Воронежской области, площадь которого превышает 5 гектаров, сообщил во вторник журналистам представитель главного управления МЧС по региону.
"В 14.30 в районе села Журавка Богучарского района возник ландшафтный пожар, который перешел в лесной. На данный момент общая площадь возгорания составляет более 5 гектаров. Усилия пожарной охраны направлены на отсечение огня от села", - говорится в сообщении.
На месте работают семь единиц техники, для тушения пожара направлены два самолета Бе-200.
"Обстановка осложнена порывистым ветром", - отметил представитель ГУМЧС.
Кроме того, в регионе в настоящий момент локализованы два природных пожара - в Бобровском районе на площади 150 гектаров и в Новохоперском - на площади 185 гектаров.
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Природные пожары в РоссииБе-200МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Богучарский районВоронежская областьБобровский районПроисшествия
 
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