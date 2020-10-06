https://ria.ru/20201006/postradavshie-1578401696.html

Число пострадавших на протестах в Киргизии возросло до 686

Число пострадавших в столкновениях протестующих и силовиков в Киргизии возросло до 686, один человек погиб, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:32

2020-10-06T12:32

2020-10-06T12:43

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Число пострадавших в столкновениях протестующих и силовиков в <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> возросло до 686, один человек погиб, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе минздрава республики.По его словам, из них 521 пострадавший после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение, 164 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них семь пострадавших находятся в реанимации. Один 19-летний парень скончался.В понедельник в <a href="https://ria.ru/location_Bishkek" target="_blank">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, в мире