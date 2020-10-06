https://ria.ru/20201006/portal-1578461576.html

Начал работу портал "Команда развития Камчатского края"

Портал "Команда развития Камчатского края" начал работу — в первые дни на портале зарегистрировались и прошли первичное тестирование более семисот человек,... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:18

2020-10-06T16:18

2020-10-06T16:18

камчатский край

владимир солодов

камчатский край

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт — РИА Новости.</strong> Портал "Команда развития Камчатского края" начал работу — в первые дни на портале зарегистрировались и прошли первичное тестирование более семисот человек, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона. По словам губернатора <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Солодова</a>, портал будет основным механизмом работы по оценке и подбору новых кандидатов и действующих государственных служащих, а также по формированию краевого кадрового резерва. "Мы все должны научиться пользоваться порталом как механизмом объективного среза состояния нашего кадрового потенциала. И такие параметры, как умение применять новые принципы работы, менять бизнес-процессы, высокая скорость принятия управленческих решений, умение общаться и слышать граждан будут основными при оценке должностных лиц и принятии решений о дальнейшем росте тех или иных руководителей на нашей государственной и муниципальной службе", — сказал глава <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a>. Он поручил подготовить информацию о том, на какие основные профили уже обратили внимание пользователи.

https://ria.ru/20200324/1569048860.html

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир солодов, камчатский край