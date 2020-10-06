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Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20201006/portal-1578461576.html
Начал работу портал "Команда развития Камчатского края"
Портал "Команда развития Камчатского края" начал работу — в первые дни на портале зарегистрировались и прошли первичное тестирование более семисот человек,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:18
2020-10-06T16:18
камчатский край
владимир солодов
камчатский край
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт — РИА Новости.</strong> Портал "Команда развития Камчатского края" начал работу — в первые дни на портале зарегистрировались и прошли первичное тестирование более семисот человек, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона. По словам губернатора <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Солодова</a>, портал будет основным механизмом работы по оценке и подбору новых кандидатов и действующих государственных служащих, а также по формированию краевого кадрового резерва. "Мы все должны научиться пользоваться порталом как механизмом объективного среза состояния нашего кадрового потенциала. И такие параметры, как умение применять новые принципы работы, менять бизнес-процессы, высокая скорость принятия управленческих решений, умение общаться и слышать граждан будут основными при оценке должностных лиц и принятии решений о дальнейшем росте тех или иных руководителей на нашей государственной и муниципальной службе", — сказал глава <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a>. Он поручил подготовить информацию о том, на какие основные профили уже обратили внимание пользователи.
https://ria.ru/20200324/1569048860.html
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владимир солодов, камчатский край

Начал работу портал "Команда развития Камчатского края"

16:18 06.10.2020
 
© Фото : Pixabay / Free-PhotosБизнесмены
Бизнесмены - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт — РИА Новости. Портал "Команда развития Камчатского края" начал работу — в первые дни на портале зарегистрировались и прошли первичное тестирование более семисот человек, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.
По словам губернатора Владимира Солодова, портал будет основным механизмом работы по оценке и подбору новых кандидатов и действующих государственных служащих, а также по формированию краевого кадрового резерва.
"Мы все должны научиться пользоваться порталом как механизмом объективного среза состояния нашего кадрового потенциала. И такие параметры, как умение применять новые принципы работы, менять бизнес-процессы, высокая скорость принятия управленческих решений, умение общаться и слышать граждан будут основными при оценке должностных лиц и принятии решений о дальнейшем росте тех или иных руководителей на нашей государственной и муниципальной службе", — сказал глава Камчатского края.
Он поручил подготовить информацию о том, на какие основные профили уже обратили внимание пользователи.
Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 24.03.2020
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Камчатский крайВладимир СолодовКамчатский край
 
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