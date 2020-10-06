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https://ria.ru/20201006/pompeo-1578340372.html
Помпео дал оценку новому премьеру Японии
Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Японии, назвал избранного в сентябре премьер-министром страны Ёсихидэ Сугу "сильной личностью" и выразил... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T06:02
2020-10-06T06:02
есихидэ суга
тосимицу мотэги
майк помпео
япония
сша
в мире
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<strong>ТОКИО, 6 окт - РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>, находящийся с визитом в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, назвал избранного в сентябре премьер-министром страны <a href="http://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Сугу</a> "сильной личностью" и выразил надежду на его вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений, сообщило агентство Киодо.На встрече с японским министром иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_tosimitsu-motegi/" target="_blank" data-auto="true">Тосимицу Мотэги</a> Помпео отметил, что "отношения США и Японии являются краеугольным камнем для гарантий безопасности и мира в регионе". С ним почти дословно согласился глава японского МИД, подчеркнув, что "администрация премьер-министра Суги будет проводить неизменный курс на еще большее укрепление японо-американского союза, который является краеугольным камнем для мира и стабильности в регионе и в мировом сообществе".Кроме того, Помпео заявил, что новый премьер-министр Японии является "сильной личностью" и "сыграет важную роль в отношениях Японии и США".Помпео приехал в Японию, чтобы участвовать во встрече министров иностранных дел США, Японии, <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>. Как ожидается, в рамках визита его примет премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.
https://ria.ru/20200930/yaponiya-1577975992.html
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япония
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есихидэ суга, тосимицу мотэги, майк помпео, япония, сша, в мире

Помпео дал оценку новому премьеру Японии

06:02 06.10.2020
 
© REUTERS / Ashley Landis/Pool Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© REUTERS / Ashley Landis/Pool
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ТОКИО, 6 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Японии, назвал избранного в сентябре премьер-министром страны Ёсихидэ Сугу "сильной личностью" и выразил надежду на его вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений, сообщило агентство Киодо.
На встрече с японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги Помпео отметил, что "отношения США и Японии являются краеугольным камнем для гарантий безопасности и мира в регионе". С ним почти дословно согласился глава японского МИД, подчеркнув, что "администрация премьер-министра Суги будет проводить неизменный курс на еще большее укрепление японо-американского союза, который является краеугольным камнем для мира и стабильности в регионе и в мировом сообществе".
Кроме того, Помпео заявил, что новый премьер-министр Японии является "сильной личностью" и "сыграет важную роль в отношениях Японии и США".
Помпео приехал в Японию, чтобы участвовать во встрече министров иностранных дел США, Японии, Австралии и Индии. Как ожидается, в рамках визита его примет премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.
Избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Есихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Есихидэ СугаТосимицу МотэгиМайк ПомпеоЯпонияСШАВ мире
 
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