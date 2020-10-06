https://ria.ru/20201006/pompeo-1578340372.html

Помпео дал оценку новому премьеру Японии

Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Японии, назвал избранного в сентябре премьер-министром страны Ёсихидэ Сугу "сильной личностью" и выразил... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T06:02

2020-10-06T06:02

2020-10-06T06:02

есихидэ суга

тосимицу мотэги

майк помпео

япония

сша

в мире

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<strong>ТОКИО, 6 окт - РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>, находящийся с визитом в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, назвал избранного в сентябре премьер-министром страны <a href="http://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Сугу</a> "сильной личностью" и выразил надежду на его вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений, сообщило агентство Киодо.На встрече с японским министром иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_tosimitsu-motegi/" target="_blank" data-auto="true">Тосимицу Мотэги</a> Помпео отметил, что "отношения США и Японии являются краеугольным камнем для гарантий безопасности и мира в регионе". С ним почти дословно согласился глава японского МИД, подчеркнув, что "администрация премьер-министра Суги будет проводить неизменный курс на еще большее укрепление японо-американского союза, который является краеугольным камнем для мира и стабильности в регионе и в мировом сообществе".Кроме того, Помпео заявил, что новый премьер-министр Японии является "сильной личностью" и "сыграет важную роль в отношениях Японии и США".Помпео приехал в Японию, чтобы участвовать во встрече министров иностранных дел США, Японии, <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>. Как ожидается, в рамках визита его примет премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

https://ria.ru/20200930/yaponiya-1577975992.html

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япония

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, тосимицу мотэги, майк помпео, япония, сша, в мире