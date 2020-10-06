https://ria.ru/20201006/pomosch-1578449990.html

Мониторинг ситуации с паллиативной помощью детям в РФ будет постоянным

Паллиативная помощь детям в большинстве российских субъектов оказывается не на должном уровне, несмотря на принятие соответствующего закона и выделение... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:35

2020-10-06T15:35

2020-10-06T15:35

анна кузнецова

санкт-петербургский детский хоспис

санкт-петербургский государственный университет

жизнь без преград

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Паллиативная помощь детям в большинстве российских субъектов оказывается не на должном уровне, несмотря на принятие соответствующего закона и выделение бюджетного финансирования, заявила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе обсуждения итогов доклада о состоянии паллиативной помощи детям в России."Мы сегодня говорим о тысячах детей, которые нуждаются в паллиативной помощи. Даже после принятия решений о формировании нормативной базы и выделении средств – 5 млрд рублей в год – встал вопрос о том, как это будет реализовываться в субъектах РФ. Даже там, где есть хосписы, остается много пробелов. Например, есть выездные бригады, но нет иных форматов поддержки, есть поддержка психологическая, но нет достойной медицинской и так далее – эта система почти всегда хромает", – подчеркнула Кузнецова.Также она отметила недостаток квалифицированных кадров для оказания паллиативной помощи в регионах, слабое межведомственное взаимодействие и отсутствие комплексного подхода к проблеме.По словам Кузнецовой, мониторинг, проведенный Институтом уполномоченных по правам ребенка и Санкт-Петербургским детским хосписом, призван выявить основные проблемы в каждом субъекте РФ и акцентировать внимание властей на недостаточности медицинской помощи, программ психологического, духовного сопровождения семей, а также на проблеме принятия обществом необходимости оказания такой поддержки. По итогам мониторинга будет подготовлен специальный доклад, в который войдут основные предложения по совершенствованию паллиативной помощи на территории РФ.Что еще показал мониторингСуществующее законодательство позволяет использовать все инструменты, чтобы паллиативная помощь в регионах была всеобъемлющей, однако во многих регионах остро стоит вопрос ее качественного наполнения, наличия всех ее компонентов, без которых жизнь ребенка не будет полноценной. Об этом заявил основатель Санкт-Петербургского детского хосписа, глава комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности и социальной работе протоиерей Александр ТкаченкоПо его словам, каждый регион выстраивает свою модель работы, но при этом везде встречаются те или иные барьеры, препятствующие эффективному развитию паллиативной помощи детям. Среди них: слабое межведомственное взаимодействие, отсутствие актуального реестра детей, нуждающихся в поддержке или его нерегулярное обновление, включение в реестр детей, у которых еще есть возможность на реабилитацию, что лишает их ряда возможностей, и другие."Очень важный элемент – мудрое планирование ресурсов. Низкий уровень консолидации ресурсов, используемых государственными учреждениями, и средств, привлекаемых НКО, приводит к тому, что средства используются неэффективно. Органам исполнительной власти нужно учитывать все источники, консолидировать их и вместе со всеми участниками процесса обсуждать, как эти ресурсы могут быть направлены на достижение общей цели, как привлекать общественные организации для повышения эффективности работы и как при этом избежать двойного финансирования", – подчеркнул Ткаченко.Также мониторинг выявил и более частные проблемы: необходимость увеличения автопарка специализированных учреждений, расширение территориально радиуса оказания помощи, увеличение численности и обучение кадрового состава, закупка спецоборудования и лекарств.Кроме того, во многих субъектах открытым остается вопрос оказания духовной поддержки семьям и сохраняются проблемы получения образования ребенком с паллиативным статусом."Паллиативная помощь должна оказываться здесь и сейчас и носить комплексный характер. Она не может замыкаться только на медицинскую помощь, нужна еще психологическая, социальная, духовная поддержка, организация досуга. И важно, что это помощь не только ребенку, но и членам его семьи. Все это – совместная зона ответственности ведомств, и три ключевых игрока – Минздрав, Минсоцзащиты и Минобразования должны выстроить систему, чтобы эти дети могли успеть сделать больше за отведенное им время", – отметила доцент факультета социологии СПбГУ Майя Русакова.Держать руку на пульсеПроведенный мониторинг позволил получить четкую картину ситуации с паллиативной помощью в стране и подготовить рекомендации по каждому региону, но уже в начале будущего года запланировано новое исследование, которое даст возможность оценить ситуацию в динамике, сообщил Александр Ткаченко.Он отметил, что такие мониторинги будут проводиться регулярно и позволят дополнить профессиональным взглядом информацию, которой располагают федеральные ведомства. При этом авторы мониторинга уверены, что проблемы, выявленные в ходе исследования, выходят за рамки вопросов паллиативной помощи и относятся не только к профессиональной работе, но и культуре общественных отношений в России и, в частности, к культуре работы с людьми, которые нуждаются в помощи общества.Как подчеркнула директор по развитию Санкт-Петербургского детского хосписа Анна Кудря, развитие паллиативной помощи требует глубокой перестройки общественных отношений и изменения взглядов граждан на проблемы семей, столкнувшихся с тяжелым заболеванием, на отношение к детям-инвалидам в обществе."Не менее важные для нас задачи – это преодоление стереотипов и информирование пациентов и их родителей о том, какими правами они обладают и где они могут получить помощь. Поэтому огромную роль в развитии паллиативной помощи играют журналисты, они оказывают влияние на то, как изменится наше общество. Нам нужен этичный взгляд на проблемы детей с тяжелыми заболеваниями, и я убеждена, что развитие системы паллиативной помощи будет работать в том числе и на гуманизацию нашего общества", – сказала она.

https://ria.ru/20200728/1575063406.html

https://ria.ru/20200711/1574172204.html

https://sn.ria.ru/20200829/khospis-1576478566.html

https://ria.ru/20201001/deti-1577890401.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, санкт-петербургский детский хоспис, санкт-петербургский государственный университет, жизнь без преград, общество