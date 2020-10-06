Число погибших в Карабахе мирных граждан выросло до 27, заявили в Баку
09:31 06.10.2020 (обновлено: 12:39 06.10.2020)
© РИА Новости / Карен Аветисян / Перейти в фотобанкДом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта
БАКУ, 6 окт — РИА Новости. Число погибших мирных жителей Азербайджана в результате боев в Карабахе выросло до 27, ранены 141, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.
"Число убитых мирных жителей Азербайджана в результате боев в Карабахе составляет 27 человек, раненых 141, разрушены 376 домов, 63 гражданских объекта", — сообщает пресс-служба ведомства.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.