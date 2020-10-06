https://ria.ru/20201006/poezd-1578442421.html

В московском метро запустили поезд нового поколения

Поезд нового поколения "Москва-2020", который сделали более комфортным для пассажиров, запустили в Московском метрополитене, в 2021 году такие поезда будут... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:00

2020-10-06T15:00

2020-10-06T18:16

максим ликсутов

сергей собянин

москва

московский метрополитен

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Поезд нового поколения "Москва-2020", который сделали более комфортным для пассажиров, запустили в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_metropoliten/" target="_blank" data-auto="true">Московском метрополитене</a>, в 2021 году такие поезда будут запущены на Кольцевой линии, сообщил журналистам мэр <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.Он добавил, что в 2017 году был создан поезд мирового уровня - "Москва", но совершенству нет предела.По словам заммэра <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Liksutov/" target="_blank" data-auto="true">Максима Ликсутова</a>, этот поезд отличается еще и тем, что у него есть собственные аккумуляторы, то есть в случае отключения электричества на линии он сможет доехать до ближайшей станции.Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, благодаря новым вагонам к 2023 году средний возраст подвижного состава метро снизится с 15 до 10 лет. Поезда "Москва-2020" будут перевозить пассажиров Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий метро.В новых поездах сквозной проход между вагонами станет шире, кроме того, будут расширены дверные проемы. В поездах будет в пять раз больше разъемов USB для зарядки гаджетов - 368 штук вместо 72 на восьмивагонный состав. Уровень шума станет на 15% ниже по сравнению с более ранними моделями поездов.

https://ria.ru/20201006/karty-1578408222.html

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим ликсутов , сергей собянин, москва, московский метрополитен, общество