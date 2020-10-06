В московском метро запустили поезд нового поколения
15:00 06.10.2020 (обновлено: 18:16 06.10.2020)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда нового поколения "Москва-2020" Московского метрополитена
Пассажиры в вагоне поезда нового поколения "Москва-2020" Московского метрополитена
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Поезд нового поколения "Москва-2020", который сделали более комфортным для пассажиров, запустили в Московском метрополитене, в 2021 году такие поезда будут запущены на Кольцевой линии, сообщил журналистам мэр Сергей Собянин.
"Мы запускаем уникальный поезд "Москва-2020". Вообще это целая эпоха пошла перемен в Московском метрополитене. За последние годы мы обновили 60% подвижного состава", - сказал Собянин.
Он добавил, что в 2017 году был создан поезд мирового уровня - "Москва", но совершенству нет предела.
"Этот поезд менее шумный, более комфортный, с большими выходами. И я уверен, что это один из самых лучших поездов. Коллеги готовы производить его в массовом порядке, взамен прежних. Уже в следующем году на Кольцевой линии будут ходить новые поезда "Москва-2020", - добавил мэр.
По словам заммэра Максима Ликсутова, этот поезд отличается еще и тем, что у него есть собственные аккумуляторы, то есть в случае отключения электричества на линии он сможет доехать до ближайшей станции.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, благодаря новым вагонам к 2023 году средний возраст подвижного состава метро снизится с 15 до 10 лет. Поезда "Москва-2020" будут перевозить пассажиров Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий метро.
В новых поездах сквозной проход между вагонами станет шире, кроме того, будут расширены дверные проемы. В поездах будет в пять раз больше разъемов USB для зарядки гаджетов - 368 штук вместо 72 на восьмивагонный состав. Уровень шума станет на 15% ниже по сравнению с более ранними моделями поездов.