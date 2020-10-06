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В московском метро запустили поезд нового поколения
Поезд нового поколения "Москва-2020", который сделали более комфортным для пассажиров, запустили в Московском метрополитене, в 2021 году такие поезда будут... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:00
2020-10-06T18:16
максим ликсутов
сергей собянин
москва
московский метрополитен
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Поезд нового поколения "Москва-2020", который сделали более комфортным для пассажиров, запустили в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_metropoliten/" target="_blank" data-auto="true">Московском метрополитене</a>, в 2021 году такие поезда будут запущены на Кольцевой линии, сообщил журналистам мэр <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.Он добавил, что в 2017 году был создан поезд мирового уровня - "Москва", но совершенству нет предела.По словам заммэра <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Liksutov/" target="_blank" data-auto="true">Максима Ликсутова</a>, этот поезд отличается еще и тем, что у него есть собственные аккумуляторы, то есть в случае отключения электричества на линии он сможет доехать до ближайшей станции.Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, благодаря новым вагонам к 2023 году средний возраст подвижного состава метро снизится с 15 до 10 лет. Поезда "Москва-2020" будут перевозить пассажиров Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий метро.В новых поездах сквозной проход между вагонами станет шире, кроме того, будут расширены дверные проемы. В поездах будет в пять раз больше разъемов USB для зарядки гаджетов - 368 штук вместо 72 на восьмивагонный состав. Уровень шума станет на 15% ниже по сравнению с более ранними моделями поездов.
https://ria.ru/20201006/karty-1578408222.html
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максим ликсутов , сергей собянин, москва, московский метрополитен, общество

В московском метро запустили поезд нового поколения

15:00 06.10.2020 (обновлено: 18:16 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда нового поколения "Москва-2020" Московского метрополитена
Пассажиры в вагоне поезда нового поколения Москва-2020 Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пассажиры в вагоне поезда нового поколения "Москва-2020" Московского метрополитена
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Поезд нового поколения "Москва-2020", который сделали более комфортным для пассажиров, запустили в Московском метрополитене, в 2021 году такие поезда будут запущены на Кольцевой линии, сообщил журналистам мэр Сергей Собянин.
"Мы запускаем уникальный поезд "Москва-2020". Вообще это целая эпоха пошла перемен в Московском метрополитене. За последние годы мы обновили 60% подвижного состава", - сказал Собянин.
Он добавил, что в 2017 году был создан поезд мирового уровня - "Москва", но совершенству нет предела.
"Этот поезд менее шумный, более комфортный, с большими выходами. И я уверен, что это один из самых лучших поездов. Коллеги готовы производить его в массовом порядке, взамен прежних. Уже в следующем году на Кольцевой линии будут ходить новые поезда "Москва-2020", - добавил мэр.
По словам заммэра Максима Ликсутова, этот поезд отличается еще и тем, что у него есть собственные аккумуляторы, то есть в случае отключения электричества на линии он сможет доехать до ближайшей станции.
Новые автобусы - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, благодаря новым вагонам к 2023 году средний возраст подвижного состава метро снизится с 15 до 10 лет. Поезда "Москва-2020" будут перевозить пассажиров Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий метро.
В новых поездах сквозной проход между вагонами станет шире, кроме того, будут расширены дверные проемы. В поездах будет в пять раз больше разъемов USB для зарядки гаджетов - 368 штук вместо 72 на восьмивагонный состав. Уровень шума станет на 15% ниже по сравнению с более ранними моделями поездов.
 
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Максим ЛиксутовСергей СобянинМоскваМосковский метрополитенОбщество
 
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