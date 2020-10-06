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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201006/podmoskove-1578445346.html
Швейцарская Kermi расширяет мощности на подмосковном заводе
Швейцарская компания Kermi (ООО "АФГ РУС") выпустила стотысячный стальной радиатор на заводе в Подмосковье, сообщает министерство инвестиций, промышленности и... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:17
2020-10-06T15:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости</strong>. Швейцарская компания Kermi (ООО "АФГ РУС") выпустила стотысячный стальной радиатор на заводе в <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковье</a>, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки области.Первая производственная линия, на которой был изготовлен радиатор, введена в работу в конце 2019 года.Несмотря на остановку деятельности компании в марте 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, Kermi удалось расширить производственные мощности, отмечается в сообщении. В настоящее время на заводе компании на территории индустриального парка "Ступино-1" идет монтаж второй производственной линии теплорадиаторов. Завершить работы планируется к концу текущего года, а ввести в эксплуатацию – к I кварталу 2021 года.В Подмосковье сейчас работает более 50 компаний со швейцарским капиталом.
https://ria.ru/20201006/maski-1578442132.html
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московская область (подмосковье)

Швейцарская Kermi расширяет мощности на подмосковном заводе

15:17 06.10.2020
 
CC BY 4.0 / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области / Производство радиаторов компании Kermi на заводе в Подмосковье
Производство радиаторов компании Kermi на заводе в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
CC BY 4.0 / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Швейцарская компания Kermi (ООО "АФГ РУС") выпустила стотысячный стальной радиатор на заводе в Подмосковье, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки области.
Первая производственная линия, на которой был изготовлен радиатор, введена в работу в конце 2019 года.
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Несмотря на остановку деятельности компании в марте 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, Kermi удалось расширить производственные мощности, отмечается в сообщении. В настоящее время на заводе компании на территории индустриального парка "Ступино-1" идет монтаж второй производственной линии теплорадиаторов. Завершить работы планируется к концу текущего года, а ввести в эксплуатацию – к I кварталу 2021 года.
"Производственные мощности Kermi впечатляют: на заводе компании в Ступино выпускается более 500 тысяч радиаторов в год. Уже сейчас на предприятии занято 130 сотрудников. Kermi – это пример успешного сотрудничества Подмосковья с иностранной компанией", – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В Подмосковье сейчас работает более 50 компаний со швейцарским капиталом.
 
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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