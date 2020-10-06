Швейцарская Kermi расширяет мощности на подмосковном заводе
CC BY 4.0 / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области / Производство радиаторов компании Kermi на заводе в Подмосковье
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Швейцарская компания Kermi (ООО "АФГ РУС") выпустила стотысячный стальной радиатор на заводе в Подмосковье, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки области.
Первая производственная линия, на которой был изготовлен радиатор, введена в работу в конце 2019 года.
Несмотря на остановку деятельности компании в марте 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, Kermi удалось расширить производственные мощности, отмечается в сообщении. В настоящее время на заводе компании на территории индустриального парка "Ступино-1" идет монтаж второй производственной линии теплорадиаторов. Завершить работы планируется к концу текущего года, а ввести в эксплуатацию – к I кварталу 2021 года.
"Производственные мощности Kermi впечатляют: на заводе компании в Ступино выпускается более 500 тысяч радиаторов в год. Уже сейчас на предприятии занято 130 сотрудников. Kermi – это пример успешного сотрудничества Подмосковья с иностранной компанией", – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В Подмосковье сейчас работает более 50 компаний со швейцарским капиталом.