https://ria.ru/20201006/podmoskove-1578445346.html

Швейцарская Kermi расширяет мощности на подмосковном заводе

Швейцарская компания Kermi (ООО "АФГ РУС") выпустила стотысячный стальной радиатор на заводе в Подмосковье, сообщает министерство инвестиций, промышленности и... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:17

2020-10-06T15:17

2020-10-06T15:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости</strong>. Швейцарская компания Kermi (ООО "АФГ РУС") выпустила стотысячный стальной радиатор на заводе в <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковье</a>, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки области.Первая производственная линия, на которой был изготовлен радиатор, введена в работу в конце 2019 года.Несмотря на остановку деятельности компании в марте 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, Kermi удалось расширить производственные мощности, отмечается в сообщении. В настоящее время на заводе компании на территории индустриального парка "Ступино-1" идет монтаж второй производственной линии теплорадиаторов. Завершить работы планируется к концу текущего года, а ввести в эксплуатацию – к I кварталу 2021 года.В Подмосковье сейчас работает более 50 компаний со швейцарским капиталом.

https://ria.ru/20201006/maski-1578442132.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)