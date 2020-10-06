https://ria.ru/20201006/plazma-1578524979.html

Все московские больницы будут использовать плазму для лечения COVID-19

Все московские больницы, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, будут использовать плазму переболевших COVID-19 доноров для лечения больных,... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T21:37

2020-10-06T21:37

2020-10-06T21:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Все московские больницы, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, будут использовать плазму переболевших COVID-19 доноров для лечения больных, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.Говоря о нововведениях при лечении пациентов с COVID-19, она отметила, что были утверждены рекомендации и лучшие практики для лечения пациентов в стационаре, куда входят и современные противовирусные препараты, и антикоагулянты."Мэром было объявлено, что мы переходим на новый бесплатный стандарт обеспечения больных коронавирусной инфекцией и на амбулаторном уровне. Последние препараты на базе фавипиравира всем нуждающимся по рецептам врачей будут доставляться бесплатно", - уточнила заммэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578519442.html

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анастасия ракова , здоровье - общество, москва