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https://ria.ru/20201006/plazma-1578524979.html
Все московские больницы будут использовать плазму для лечения COVID-19
Все московские больницы, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, будут использовать плазму переболевших COVID-19 доноров для лечения больных,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T21:37
2020-10-06T21:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Все московские больницы, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, будут использовать плазму переболевших COVID-19 доноров для лечения больных, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.Говоря о нововведениях при лечении пациентов с COVID-19, она отметила, что были утверждены рекомендации и лучшие практики для лечения пациентов в стационаре, куда входят и современные противовирусные препараты, и антикоагулянты."Мэром было объявлено, что мы переходим на новый бесплатный стандарт обеспечения больных коронавирусной инфекцией и на амбулаторном уровне. Последние препараты на базе фавипиравира всем нуждающимся по рецептам врачей будут доставляться бесплатно", - уточнила заммэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578519442.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анастасия ракова , здоровье - общество, москва

Все московские больницы будут использовать плазму для лечения COVID-19

21:37 06.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПалата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 на территории выставочного центра "Сокольники" в Москве
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 на территории выставочного центра Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Все московские больницы, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, будут использовать плазму переболевших COVID-19 доноров для лечения больных, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Если в начале весны плазму доноров переболевших использовали только ведущие клиники, сейчас мы отработали стандарт и все городские больницы, которые будут работать с больными с коронавирусной инфекцией, будут использовать плазму переболевших людей", - сообщила Ракова в интервью телеканалу "Россия 1".

Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Говоря о нововведениях при лечении пациентов с COVID-19, она отметила, что были утверждены рекомендации и лучшие практики для лечения пациентов в стационаре, куда входят и современные противовирусные препараты, и антикоагулянты.
"Мэром было объявлено, что мы переходим на новый бесплатный стандарт обеспечения больных коронавирусной инфекцией и на амбулаторном уровне. Последние препараты на базе фавипиравира всем нуждающимся по рецептам врачей будут доставляться бесплатно", - уточнила заммэра Москвы.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
 
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