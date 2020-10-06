Все московские больницы будут использовать плазму для лечения COVID-19
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПалата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 на территории выставочного центра "Сокольники" в Москве
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Все московские больницы, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, будут использовать плазму переболевших COVID-19 доноров для лечения больных, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Если в начале весны плазму доноров переболевших использовали только ведущие клиники, сейчас мы отработали стандарт и все городские больницы, которые будут работать с больными с коронавирусной инфекцией, будут использовать плазму переболевших людей", - сообщила Ракова в интервью телеканалу "Россия 1".
Говоря о нововведениях при лечении пациентов с COVID-19, она отметила, что были утверждены рекомендации и лучшие практики для лечения пациентов в стационаре, куда входят и современные противовирусные препараты, и антикоагулянты.
"Мэром было объявлено, что мы переходим на новый бесплатный стандарт обеспечения больных коронавирусной инфекцией и на амбулаторном уровне. Последние препараты на базе фавипиравира всем нуждающимся по рецептам врачей будут доставляться бесплатно", - уточнила заммэра Москвы.