https://ria.ru/20201006/plato-1578364550.html

Вирусолог рассказал о приближении России к плато по коронавирусу

Плато по коронавирусу в РФ придет уже скоро, продлится оно около месяца на показателях выше весенних, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T10:19

2020-10-06T10:19

2020-10-06T12:15

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Плато по коронавирусу в РФ придет уже скоро, продлится оно около месяца на показателях выше весенних, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Юрий Ф Властям нужно немедленно принимать самые жесткие меры, карантин, самоизоляция, удаленка и большие штрафы тем, кто плюет на общественное здоровье! Иначе выход на плато затянется надолго... 32

Ольга Занкова а потом будет зимнее обострение....потом весеннее...Нельзя было выпускать всех тусоваться по курортам - оттуда и везут заразу, поскольку там никто никакие нормы не соблюдал 24

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус в россии, общество