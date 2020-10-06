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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/plato-1578364550.html
Вирусолог рассказал о приближении России к плато по коронавирусу
Плато по коронавирусу в РФ придет уже скоро, продлится оно около месяца на показателях выше весенних, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:19
2020-10-06T12:15
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Плато по коронавирусу в РФ придет уже скоро, продлится оно около месяца на показателях выше весенних, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Властям нужно немедленно принимать самые жесткие меры, карантин, самоизоляция, удаленка и большие штрафы тем, кто плюет на общественное здоровье! Иначе выход на плато затянется надолго...
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а потом будет зимнее обострение....потом весеннее...Нельзя было выпускать всех тусоваться по курортам - оттуда и везут заразу, поскольку там никто никакие нормы не соблюдал
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РИА Новости
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, общество

Вирусолог рассказал о приближении России к плато по коронавирусу

10:19 06.10.2020 (обновлено: 12:15 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Плато по коронавирусу в РФ придет уже скоро, продлится оно около месяца на показателях выше весенних, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
"Очень сложно предсказать, но я думаю, еще не менее месяца может идти нарастание или плато на высоком уровне. Скорее мы достаточно скоро выйдем на плато, но оно будет высокого уровня и (продлится) не меньше месяца", - рассказал Альтштейн, уточнив, что цифры суточного прироста будут выше весенних.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииОбщество
 
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