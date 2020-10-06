https://ria.ru/20201006/platezhi-1578481059.html
Задорнов: платежи физлиц по кредитам возвращаются к норме
Ситуация с платежами физических лиц по кредитам после кредитных каникул возвращается к норме, сообщил глава банка "Открытие" Михаил Задорнов. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:38
2020-10-06T17:38
2020-10-06T17:38
михаил задорнов (банкир)
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578451190_0:17:3140:1783_1400x0_80_0_0_e19bfe8e7bc472a4593abff9005a364a.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Ситуация с платежами физических лиц по кредитам после кредитных каникул возвращается к норме, сообщил глава банка "Открытие" <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Zadornov_bankir" target="_blank">Михаил Задорнов</a>."Просрочка по физическим лицам очень далека от максимальных значений, которые наблюдались в кризис 2008-2009 годов и в 2015 году. Она проходит на уровне 5,7%, что вполне приемлемо", — сказал Задорнов в ходе круглого стола "Банковская система России: уроки коронакризиса".Заметный рост просрочки физических лиц, по словам главы банка "Открытие", наблюдался по необеспеченным кредитам в июне и июле. Но уже со второй половины июля, в августе и сентябре, ситуация нормализуется. "Несмотря на сокращение реальных доходов населения, люди существенно сократили свои расходы. К сожалению, многое (от туризма до развлечений) вышло из (семейного) бюджета. Поэтому, если мы возьмем просто реальный баланс располагаемых доходов, то у многих семей он не ухудшился по сравнению с прошлым годом", — отметил Задорнов.Круглый стол "Банковская система России: уроки коронакризиса" состоялся во вторник в Международном пресс-центре "Россия сегодня". В ходе мероприятия ведущие эксперты представили анализ мер государства и банков по поддержке населения и компаний во время пандемии и основных факторов устойчивости российской финансовой системы, а также обсудили роль Банка России в обеспечении бесперебойной работы банковского сектора в период ограничений.
https://ria.ru/20201006/bank-1578460811.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578451190_177:0:2908:2048_1400x0_80_0_0_93e85cc7465134755427f819191f549e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил задорнов (банкир), новости компаний - экономика
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.
Ситуация с платежами физических лиц по кредитам после кредитных каникул возвращается к норме, сообщил глава банка "Открытие" Михаил Задорнов
.
"Просрочка по физическим лицам очень далека от максимальных значений, которые наблюдались в кризис 2008-2009 годов и в 2015 году. Она проходит на уровне 5,7%, что вполне приемлемо", — сказал Задорнов в ходе круглого стола "Банковская система России: уроки коронакризиса".
Заметный рост просрочки физических лиц, по словам главы банка "Открытие", наблюдался по необеспеченным кредитам в июне и июле. Но уже со второй половины июля, в августе и сентябре, ситуация нормализуется.
"Несмотря на сокращение реальных доходов населения, люди существенно сократили свои расходы. К сожалению, многое (от туризма до развлечений) вышло из (семейного) бюджета. Поэтому, если мы возьмем просто реальный баланс располагаемых доходов, то у многих семей он не ухудшился по сравнению с прошлым годом", — отметил Задорнов.
Круглый стол "Банковская система России: уроки коронакризиса" состоялся во вторник в Международном пресс-центре "Россия сегодня". В ходе мероприятия ведущие эксперты представили анализ мер государства и банков по поддержке населения и компаний во время пандемии и основных факторов устойчивости российской финансовой системы, а также обсудили роль Банка России в обеспечении бесперебойной работы банковского сектора в период ограничений.