https://ria.ru/20201006/platezhi-1578481059.html

Задорнов: платежи физлиц по кредитам возвращаются к норме

Ситуация с платежами физических лиц по кредитам после кредитных каникул возвращается к норме, сообщил глава банка "Открытие" Михаил Задорнов. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:38

2020-10-06T17:38

2020-10-06T17:38

михаил задорнов (банкир)

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Ситуация с платежами физических лиц по кредитам после кредитных каникул возвращается к норме, сообщил глава банка "Открытие" <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Zadornov_bankir" target="_blank">Михаил Задорнов</a>."Просрочка по физическим лицам очень далека от максимальных значений, которые наблюдались в кризис 2008-2009 годов и в 2015 году. Она проходит на уровне 5,7%, что вполне приемлемо", — сказал Задорнов в ходе круглого стола "Банковская система России: уроки коронакризиса".Заметный рост просрочки физических лиц, по словам главы банка "Открытие", наблюдался по необеспеченным кредитам в июне и июле. Но уже со второй половины июля, в августе и сентябре, ситуация нормализуется. "Несмотря на сокращение реальных доходов населения, люди существенно сократили свои расходы. К сожалению, многое (от туризма до развлечений) вышло из (семейного) бюджета. Поэтому, если мы возьмем просто реальный баланс располагаемых доходов, то у многих семей он не ухудшился по сравнению с прошлым годом", — отметил Задорнов.Круглый стол "Банковская система России: уроки коронакризиса" состоялся во вторник в Международном пресс-центре "Россия сегодня". В ходе мероприятия ведущие эксперты представили анализ мер государства и банков по поддержке населения и компаний во время пандемии и основных факторов устойчивости российской финансовой системы, а также обсудили роль Банка России в обеспечении бесперебойной работы банковского сектора в период ограничений.

https://ria.ru/20201006/bank-1578460811.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил задорнов (банкир), новости компаний - экономика