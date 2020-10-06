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В Сочи бухгалтер похитила 54 миллиона рублей на школьное питание
Суд в Сочи рассмотрит дело бухгалтера, обвиняемой в мошенничестве со школьным питанием на 54 миллиона рублей, сообщает прокуратура Краснодарского края. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:22
2020-10-06T11:22
краснодар
сочи
краснодарский край
происшествия
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<strong>СОЧИ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> рассмотрит дело бухгалтера, обвиняемой в мошенничестве со школьным питанием на 54 миллиона рублей, сообщает прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a>.По данным ведомства, 49-летняя жительница <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодара</a> работала бухгалтером АНО "Стандарты социального питания", организовывающего питание в школах Сочи. По версии следствия, в декабре 2014 года с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, они, имея доступ к дистанционному управлению банковским счетом, сделали семь переводов денежных средств на счета трех организаций-однодневок во исполнение несуществующих договоров об оказании услуг по погрузке-разгрузке продукции, а также составления плана питания.В отношении бухгалтера было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Обвиняемая была заключена под стражу.
https://ria.ru/20200929/pitanie-1577955545.html
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краснодар, сочи, краснодарский край, происшествия

В Сочи бухгалтер похитила 54 миллиона рублей на школьное питание

11:22 06.10.2020
 
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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СОЧИ, 6 окт - РИА Новости. Суд в Сочи рассмотрит дело бухгалтера, обвиняемой в мошенничестве со школьным питанием на 54 миллиона рублей, сообщает прокуратура Краснодарского края.
По данным ведомства, 49-летняя жительница Краснодара работала бухгалтером АНО "Стандарты социального питания", организовывающего питание в школах Сочи. По версии следствия, в декабре 2014 года с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, они, имея доступ к дистанционному управлению банковским счетом, сделали семь переводов денежных средств на счета трех организаций-однодневок во исполнение несуществующих договоров об оказании услуг по погрузке-разгрузке продукции, а также составления плана питания.
"При этом фактически организация в данных услугах не нуждалась, так как они выполнялись контрагентами и самой организацией в рамках своей деятельности. Сумма ущерба для предприятия, единственным учредителем которого является администрация Сочи, составила свыше 54 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В отношении бухгалтера было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Обвиняемая была заключена под стражу.
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"Прокуратура Центрального района г. Сочи Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу... Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
 
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КраснодарСочиКраснодарский крайПроисшествия
 
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