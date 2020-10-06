https://ria.ru/20201006/pitanie-1578380254.html

В Сочи бухгалтер похитила 54 миллиона рублей на школьное питание

Суд в Сочи рассмотрит дело бухгалтера, обвиняемой в мошенничестве со школьным питанием на 54 миллиона рублей, сообщает прокуратура Краснодарского края. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:22

2020-10-06T11:22

2020-10-06T11:22

краснодар

сочи

краснодарский край

происшествия

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<strong>СОЧИ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> рассмотрит дело бухгалтера, обвиняемой в мошенничестве со школьным питанием на 54 миллиона рублей, сообщает прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a>.По данным ведомства, 49-летняя жительница <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодара</a> работала бухгалтером АНО "Стандарты социального питания", организовывающего питание в школах Сочи. По версии следствия, в декабре 2014 года с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, они, имея доступ к дистанционному управлению банковским счетом, сделали семь переводов денежных средств на счета трех организаций-однодневок во исполнение несуществующих договоров об оказании услуг по погрузке-разгрузке продукции, а также составления плана питания.В отношении бухгалтера было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Обвиняемая была заключена под стражу.

https://ria.ru/20200929/pitanie-1577955545.html

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краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, сочи, краснодарский край, происшествия