В Сочи бухгалтер похитила 54 миллиона рублей на школьное питание
СОЧИ, 6 окт - РИА Новости. Суд в Сочи рассмотрит дело бухгалтера, обвиняемой в мошенничестве со школьным питанием на 54 миллиона рублей, сообщает прокуратура Краснодарского края.
По данным ведомства, 49-летняя жительница Краснодара работала бухгалтером АНО "Стандарты социального питания", организовывающего питание в школах Сочи. По версии следствия, в декабре 2014 года с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, они, имея доступ к дистанционному управлению банковским счетом, сделали семь переводов денежных средств на счета трех организаций-однодневок во исполнение несуществующих договоров об оказании услуг по погрузке-разгрузке продукции, а также составления плана питания.
"При этом фактически организация в данных услугах не нуждалась, так как они выполнялись контрагентами и самой организацией в рамках своей деятельности. Сумма ущерба для предприятия, единственным учредителем которого является администрация Сочи, составила свыше 54 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В отношении бухгалтера было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Обвиняемая была заключена под стражу.
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"Прокуратура Центрального района г. Сочи Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу... Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.