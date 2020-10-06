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В Пензенской области ликвидировали пожар на пилораме
Площадь пожара на пилораме в Пензенской области увеличилась до 1000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:05
2020-10-06T16:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пензенская область
происшествия
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<strong>МОСКВА/САРАТОВ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Площадь пожара на пилораме в <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a> увеличилась до 1000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось о возгорании в здании пилорамы на улице Волкова в селе Кондоль на площади 400 квадратных метров.По данным МЧС, к ликвидации последствий пожара привлечены более 25 человек и восемь единиц техники.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС, горят складское и производственное помещения, в которых находятся опилки и материалы деревообработки.Позднее <a href="https://t.me/mchs_official" target="_blank">Telegram-канал</a> МЧС России сообщил, что Пожар на пилораме в Пензенской области локализован на площади 1000 квадратных метров.Пожар на пилораме в Пензенской области ликвидирован, площадь возгорания, по уточненным данным, составила 600 квадратных метров, сообщили позднее в пресс-службе областного главка МЧС."Уточнена площадь пожара - 600 квадратных метров. Ликвидация открытого горения - 16.30 мск", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20201005/pozhar-1578210685.html
https://ria.ru/20201006/pozhar-1578459541.html
пензенская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пензенская область, происшествия

В Пензенской области ликвидировали пожар на пилораме

15:05 06.10.2020 (обновлено: 16:50 06.10.2020)
 
© Фото : ГУМЧС России по Пензенской областиПожар на пилораме в Пензенской области
Пожар на пилораме в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : ГУМЧС России по Пензенской области
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МОСКВА/САРАТОВ, 6 окт - РИА Новости. Площадь пожара на пилораме в Пензенской области увеличилась до 1000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании в здании пилорамы на улице Волкова в селе Кондоль на площади 400 квадратных метров.
"Установлено, что произошло загорание в здании пилорамы на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, к ликвидации последствий пожара привлечены более 25 человек и восемь единиц техники.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС, горят складское и производственное помещения, в которых находятся опилки и материалы деревообработки.
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Позднее Telegram-канал МЧС России сообщил, что Пожар на пилораме в Пензенской области локализован на площади 1000 квадратных метров.
"Объявлена локализация на площади 1000 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
Пожар на пилораме в Пензенской области ликвидирован, площадь возгорания, по уточненным данным, составила 600 квадратных метров, сообщили позднее в пресс-службе областного главка МЧС.
"Уточнена площадь пожара - 600 квадратных метров. Ликвидация открытого горения - 16.30 мск", - сказали в пресс-службе.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пензенская областьПроисшествия
 
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