https://ria.ru/20201006/peregovory-1578336591.html

WSJ: Россия и США обсудили в Хельсинки вопрос стратегической стабильности

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли достигли прогресса на переговорах по стратегической стабильности в Хельсинки в... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T03:35

2020-10-06T03:35

2020-10-06T03:35

россия

маршалл биллингсли

дональд трамп

сергей рябков

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпосланник президента США <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> достигли прогресса на переговорах по стратегической стабильности в <a href="http://ria.ru/location_Helsinki/" target="_blank" data-auto="true">Хельсинки</a> в понедельник, сообщает газета <a href="https://www.wsj.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Wall Street Journal</a> со ссылкой на сотрудника администрации президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>.Сотрудник администрации Трампа также отметил, что в случае достижения договоренности между РФ и США обе стороны достигнут желаемого.Газета отмечает, что на следующей неделе Рябков и Биллингсли планируют провести телефонный разговор.Ранее МИД России сообщил, что 5 октября в Хельсинки состоялась встреча в рамках российско-американского диалога по стратегической проблематике с участием замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Рябкова</a> и специального посланника президента США Маршалла Биллингсли. Состоялся обмен оценками относительно состояния дел и дальнейших перспектив на треке двустороннего взаимодействия по контролю над вооружениями.Биллингсли ранее заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> предлагает <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> до истечения срока договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в феврале 2021 года согласовать на президентском уровне рамочный документ - меморандум - в сфере вооружений, который, по мнению США, должен содержать в том числе пункт об участии <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в выработке нового долгосрочного договора.Американская сторона заявила, что готова заключить такой меморандум "уже завтра", и он не потребует ратификации. По словам Биллингсли, России следовало бы согласиться с этим предложением до выборов президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>в ноябре, иначе, "когда будет переизбран" Дональд Трамп, "плата за вход" повысится.

https://ria.ru/20201001/snv-1578064043.html

россия

москва

вашингтон (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маршалл биллингсли, дональд трамп, сергей рябков, москва, вашингтон (город), сша, в мире