WSJ: Россия и США обсудили в Хельсинки вопрос стратегической стабильности
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли достигли прогресса на переговорах по стратегической стабильности в Хельсинки в понедельник, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника администрации президента США Дональда Трампа.
"Это первый раз, когда США услышали конкретные предложения от Российской Федерации. У нас есть соглашение о дальнейших действиях с формальной точки зрения. В то же время с точки зрения существа, у нас еще много работы", - приводит газета слова чиновника.
Сотрудник администрации Трампа также отметил, что в случае достижения договоренности между РФ и США обе стороны достигнут желаемого.
Газета отмечает, что на следующей неделе Рябков и Биллингсли планируют провести телефонный разговор.
Ранее МИД России сообщил, что 5 октября в Хельсинки состоялась встреча в рамках российско-американского диалога по стратегической проблематике с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и специального посланника президента США Маршалла Биллингсли. Состоялся обмен оценками относительно состояния дел и дальнейших перспектив на треке двустороннего взаимодействия по контролю над вооружениями.
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Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон предлагает Москве до истечения срока договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в феврале 2021 года согласовать на президентском уровне рамочный документ - меморандум - в сфере вооружений, который, по мнению США, должен содержать в том числе пункт об участии Китая в выработке нового долгосрочного договора.
Американская сторона заявила, что готова заключить такой меморандум "уже завтра", и он не потребует ратификации. По словам Биллингсли, России следовало бы согласиться с этим предложением до выборов президента США в ноябре, иначе, "когда будет переизбран" Дональд Трамп, "плата за вход" повысится.