Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201006/peregovory-1578336591.html
WSJ: Россия и США обсудили в Хельсинки вопрос стратегической стабильности
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли достигли прогресса на переговорах по стратегической стабильности в Хельсинки в... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T03:35
2020-10-06T03:35
россия
маршалл биллингсли
дональд трамп
сергей рябков
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_58591ef45afb4c3aa5e1495730973e45.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпосланник президента США <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> достигли прогресса на переговорах по стратегической стабильности в <a href="http://ria.ru/location_Helsinki/" target="_blank" data-auto="true">Хельсинки</a> в понедельник, сообщает газета <a href="https://www.wsj.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Wall Street Journal</a> со ссылкой на сотрудника администрации президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>.Сотрудник администрации Трампа также отметил, что в случае достижения договоренности между РФ и США обе стороны достигнут желаемого.Газета отмечает, что на следующей неделе Рябков и Биллингсли планируют провести телефонный разговор.Ранее МИД России сообщил, что 5 октября в Хельсинки состоялась встреча в рамках российско-американского диалога по стратегической проблематике с участием замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Рябкова</a> и специального посланника президента США Маршалла Биллингсли. Состоялся обмен оценками относительно состояния дел и дальнейших перспектив на треке двустороннего взаимодействия по контролю над вооружениями.Биллингсли ранее заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> предлагает <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> до истечения срока договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в феврале 2021 года согласовать на президентском уровне рамочный документ - меморандум - в сфере вооружений, который, по мнению США, должен содержать в том числе пункт об участии <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в выработке нового долгосрочного договора.Американская сторона заявила, что готова заключить такой меморандум "уже завтра", и он не потребует ратификации. По словам Биллингсли, России следовало бы согласиться с этим предложением до выборов президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>в ноябре, иначе, "когда будет переизбран" Дональд Трамп, "плата за вход" повысится.
https://ria.ru/20201001/snv-1578064043.html
россия
москва
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c72a16a3492d8f38b74254b8b449ea95.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, маршалл биллингсли, дональд трамп, сергей рябков, москва, вашингтон (город), сша, в мире

WSJ: Россия и США обсудили в Хельсинки вопрос стратегической стабильности

03:35 06.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗамглавы МИД РФ Сергей Рябков
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли достигли прогресса на переговорах по стратегической стабильности в Хельсинки в понедельник, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника администрации президента США Дональда Трампа.
"Это первый раз, когда США услышали конкретные предложения от Российской Федерации. У нас есть соглашение о дальнейших действиях с формальной точки зрения. В то же время с точки зрения существа, у нас еще много работы", - приводит газета слова чиновника.
Сотрудник администрации Трампа также отметил, что в случае достижения договоренности между РФ и США обе стороны достигнут желаемого.
Газета отмечает, что на следующей неделе Рябков и Биллингсли планируют провести телефонный разговор.
Ранее МИД России сообщил, что 5 октября в Хельсинки состоялась встреча в рамках российско-американского диалога по стратегической проблематике с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и специального посланника президента США Маршалла Биллингсли. Состоялся обмен оценками относительно состояния дел и дальнейших перспектив на треке двустороннего взаимодействия по контролю над вооружениями.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 17:24
В МИД призвали продлить договор о СНВ
Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон предлагает Москве до истечения срока договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в феврале 2021 года согласовать на президентском уровне рамочный документ - меморандум - в сфере вооружений, который, по мнению США, должен содержать в том числе пункт об участии Китая в выработке нового долгосрочного договора.
Американская сторона заявила, что готова заключить такой меморандум "уже завтра", и он не потребует ратификации. По словам Биллингсли, России следовало бы согласиться с этим предложением до выборов президента США в ноябре, иначе, "когда будет переизбран" Дональд Трамп, "плата за вход" повысится.
 
Обсудить0
РоссияМаршалл БиллингслиДональд ТрампСергей РябковМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден раскритиковал "безумный порыв" Трампа
02:18Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния