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https://ria.ru/20201006/pensiya-1578498498.html
Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам
Президент России Владимир Путин заявил, что у кабмина есть поручение проработать вопрос индексации пенсий с точки зрения социальной справедливости. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T18:37
2020-10-06T18:49
правительство рф
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что у кабмина есть поручение проработать вопрос индексации пенсий с точки зрения социальной справедливости."Что касается индексации пенсий, у правительства есть поручение проработать в этом направлении с точки зрения социальной справедливости. Есть еще над чем работать", - сказал Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.
https://ria.ru/20200930/pensiya-1577975480.html
Индексация прописана в новой Конституции - и что пошло не так? Почему нужны указания обнулённого? Вы всё ещё не чувствуете себя нагло обманутыми?
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РИА Новости
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правительство рф, владимир путин, общество

Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

18:37 06.10.2020 (обновлено: 18:49 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у кабмина есть поручение проработать вопрос индексации пенсий с точки зрения социальной справедливости.
"Что касается индексации пенсий, у правительства есть поручение проработать в этом направлении с точки зрения социальной справедливости. Есть еще над чем работать", - сказал Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.
Посетители в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Правительство РФВладимир ПутинОбщество
 
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