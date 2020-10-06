https://ria.ru/20201006/pensiya-1578498498.html

Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин заявил, что у кабмина есть поручение проработать вопрос индексации пенсий с точки зрения социальной справедливости. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T18:37

2020-10-06T18:37

2020-10-06T18:49

правительство рф

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что у кабмина есть поручение проработать вопрос индексации пенсий с точки зрения социальной справедливости."Что касается индексации пенсий, у правительства есть поручение проработать в этом направлении с точки зрения социальной справедливости. Есть еще над чем работать", - сказал Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

https://ria.ru/20200930/pensiya-1577975480.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство рф, владимир путин, общество