https://ria.ru/20201006/pensiya-1578498498.html
Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам
Президент России Владимир Путин заявил, что у кабмина есть поручение проработать вопрос индексации пенсий с точки зрения социальной справедливости. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T18:37
2020-10-06T18:37
2020-10-06T18:49
правительство рф
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что у кабмина есть поручение проработать вопрос индексации пенсий с точки зрения социальной справедливости."Что касается индексации пенсий, у правительства есть поручение проработать в этом направлении с точки зрения социальной справедливости. Есть еще над чем работать", - сказал Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.
https://ria.ru/20200930/pensiya-1577975480.html
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Индексация прописана в новой Конституции - и что пошло не так? Почему нужны указания обнулённого? Вы всё ещё не чувствуете себя нагло обманутыми?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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правительство рф, владимир путин, общество