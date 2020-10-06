https://ria.ru/20201006/pedagogi-1578441216.html

Полсотни молодых ямальских педагогов получили гранты губернатора

Пятьдесят молодых ямальских педагогов получили гранты губернатора Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:55

2020-10-06T14:55

2020-10-06T14:55

ямало-ненецкий автономный округ

россия

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Пятьдесят молодых ямальских педагогов получили гранты губернатора Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).Губернатор <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямала</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Артюхов</a> не раз отмечал, что регион заинтересован в высоких результатах школьников, которые напрямую зависят от таланта учителей.В конкурсе участвуют педагоги в возрасте до 30 лет, с высшим образованием и опытом работы в системе образования округа менее одного года. Заявки на участие поступили от 64 педагогов. "Один из главных критериев при выборе кандидатов на получение гранта – инновационная идея, которую учитель готов воплотить в педагогическую практику и тем самым качественно улучшить образовательные результаты в школе", - цитирует пресс-служба директора департамента образования ЯНАО Марину Кравец.Потратить грантовые средства учителя могут как на личное развитие, так и на развитие школы. Специалисты департамента образования ЯНАО отмечают, что за время существования конкурса победители успешно строят свою педагогическую карьеру и добиваются ощутимых результатов в профессии.В 2019 году гранты губернатора Ямала получили 34 педагога: 25 школьных учителей и девять воспитателей детских садов, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20201003/konkurs-1578150523.html

https://ria.ru/20200918/stipendiya-1577456817.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество