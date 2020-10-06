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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20201006/pedagogi-1578441216.html
Полсотни молодых ямальских педагогов получили гранты губернатора
Пятьдесят молодых ямальских педагогов получили гранты губернатора Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:55
2020-10-06T14:55
ямало-ненецкий автономный округ
россия
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Пятьдесят молодых ямальских педагогов получили гранты губернатора Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).Губернатор <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямала</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Артюхов</a> не раз отмечал, что регион заинтересован в высоких результатах школьников, которые напрямую зависят от таланта учителей.В конкурсе участвуют педагоги в возрасте до 30 лет, с высшим образованием и опытом работы в системе образования округа менее одного года. Заявки на участие поступили от 64 педагогов. "Один из главных критериев при выборе кандидатов на получение гранта – инновационная идея, которую учитель готов воплотить в педагогическую практику и тем самым качественно улучшить образовательные результаты в школе", - цитирует пресс-служба директора департамента образования ЯНАО Марину Кравец.Потратить грантовые средства учителя могут как на личное развитие, так и на развитие школы. Специалисты департамента образования ЯНАО отмечают, что за время существования конкурса победители успешно строят свою педагогическую карьеру и добиваются ощутимых результатов в профессии.В 2019 году гранты губернатора Ямала получили 34 педагога: 25 школьных учителей и девять воспитателей детских садов, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20201003/konkurs-1578150523.html
https://ria.ru/20200918/stipendiya-1577456817.html
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россия, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество

Полсотни молодых ямальских педагогов получили гранты губернатора

14:55 06.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРегионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ
Регионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Пятьдесят молодых ямальских педагогов получили гранты губернатора Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Награждение началось в ямальских муниципалитетах в преддверии профессионального праздника педагогов - Дня учителя. Полсотни молодых талантливых педагогов получили губернаторские гранты номиналом 600 тысяч рублей. Среди победителей - 32 школьных учителя (номинация "Новый учитель Ямала"), 13 специалистов дошкольного образования (номинация "Я - воспитатель Ямала"). Еще пять победителей стали лучшими в новых номинациях "Я - педагог допобразования" и "Я - педагог колледжа", - говорится в сообщении.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов не раз отмечал, что регион заинтересован в высоких результатах школьников, которые напрямую зависят от таланта учителей.

"Мы много вкладываем в нашу систему образования. Строим новые школы и модернизируем существующие, оснащаем учебные заведения современным оборудованием, создаем систему поощрения для талантливых учеников. Но самое главное - поддерживаем педагогов. Потому что ни одна современная школа не будет хорошо работать без профессиональных и неравнодушных учителей", - приводятся в сообщении слова главы региона.

В конкурсе участвуют педагоги в возрасте до 30 лет, с высшим образованием и опытом работы в системе образования округа менее одного года. Заявки на участие поступили от 64 педагогов. "Один из главных критериев при выборе кандидатов на получение гранта – инновационная идея, которую учитель готов воплотить в педагогическую практику и тем самым качественно улучшить образовательные результаты в школе", - цитирует пресс-служба директора департамента образования ЯНАО Марину Кравец.
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Потратить грантовые средства учителя могут как на личное развитие, так и на развитие школы. Специалисты департамента образования ЯНАО отмечают, что за время существования конкурса победители успешно строят свою педагогическую карьеру и добиваются ощутимых результатов в профессии.
В 2019 году гранты губернатора Ямала получили 34 педагога: 25 школьных учителей и девять воспитателей детских садов, уточняет пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округРоссияДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Общество
 
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