https://ria.ru/20201006/patriotizm-1578276854.html

Патриотизм с нуля: наш, британский и американский

В Великобритании создают новую партию, главный программный пункт которой — возвращение британских ценностей, британской культуры и британского патриотизма. Все... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T08:00

2020-10-06T08:00

2020-10-06T08:06

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В <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> создают <a href="https://www.theguardian.com/politics/2020/sep/27/laurence-fox-launching-political-party-to-reclaim-british-values" target="_blank">новую партию</a>, главный программный пункт которой — возвращение британских ценностей, британской культуры и британского патриотизма. Все это следует вырвать из когтистых лап либеральной и дико нетерпимой "элитной" общественности, среди которой модно свою страну презирать.Еще неизвестно, что из этой новой партии получится. Основал таковую известный актер Лоренс Фокс — но у нее еще даже названия нет, оно не прошло регистрацию. Рабочее название — партия Reclaim, что означает "вернуть", "потребовать обратно". Вернуть — как конкретно? Фокс говорит, что для начала нужно возвратить британские ценности в финансируемые из бюджета учреждения — например, в школы или в телевещательную корпорацию <a href="http://ria.ru/organization_Bi-bi-si/" target="_blank" data-auto="true">Би-би-си</a>. И как тут не вспомнить недавнюю историю о том, что эта самая корпорация <a href="https://ria.ru/20200902/britaniya-1576593858.html" target="_blank">отказала британцам</a> в праве слушать (как это происходило каждый год на ее осеннем концерте) слова знаменитой песни "Правь, Британия", размахивать при этом флагами и радоваться. Музыку, правда, оставила. Это пока можно.Повторим, выборные перспективы этой партии неясны, но есть ощущение, что ее — или похожей партии — не могло не возникнуть. Потому что где-то же живут все эти люди, которые проголосовали большинством за выход из <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, то есть возвращение Британии британцам. И сейчас похоже, что этот электорат считает правящую Консервативную партию недоконсервативной, с которой никаких лейбористов не надо. А что в итоге получится — объединится ли правый фланг общества или расколется — вопрос будущего.Теперь очень похожая новость из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Там, правда, создали не партию, а всего лишь <a href="https://www.primerrily.com/" target="_blank">интернет-форум.</a> Называется — Primerrily, что переводится примерно как "весело для первоклашек". Вот только форум вдруг оказался очень популярным по всей стране: начиналось все с трех матерей, задумавшихся, как привить детям американские ценности, а потом подтянулись и другие матери.Кто сказал, что уроки патриотизма должны быть нудными и мрачно-официозными? Матери придумывают игры: как и из чего испечь "патриотическое печенье", как с помощью долларовых бумажек в награду за выпавший зуб объяснить, кто на этих бумажках изображен и что сделал для страны… Можно, оказывается, и так.Две истории, британская и американская, имеют нечто общее: частные лица делают то, что перестали делать правительственные структуры. Например, вещательная госкорпорация или просто школы. Да-да, в школах — в частности, в США — учат детей ненавидеть и презирать свою страну. Это называется "прививать общечеловеческие ценности".Посмотрим на публикацию о том, как общеамериканская Национальная образовательная ассоциация (объединяющая учителей) годами <a href="https://www.dailysignal.com/2020/09/23/how-systemic-liberalism-failed-public-education-in-america/?utm_source=TDS_Email&utm_medium=email&utm_campaign=CapitolBell&utm_content=httpswwwdailysignalcom20200923howsystemicliberalismfailedpubliceducationinamericautmsourcerssutmmediumrssutmcampaignhowsystemicliberalismfailedpubliceducationinamerica&mkt_tok=eyJpIjoiWTJVelkyVmxNalpsWW1GbSIsInQiOiIzWk9yTHBld1hnbTNmdXZTemJ4NjhcL21OZEgzaWNBM05CaytLbXhsdFBCQ3JTWVwvUmVqc1hEQzZDTytrOVN3U21XcEV2Wng5S2diV3pWbXJDRnV6UTZXeFU1TXhMcW9nUDBcL1A1dms1RmNhejZBUGZuajAwdDFrSHlxVVZuZDJLaCJ9" target="_blank">продавливала</a> в школах программы типа ныне знаменитого "Проекта 1619". Он подразумевает, что историю страны надо отсчитывать не от 1776 года (ее образование), а с момента, когда в британские колонии завезли первых рабов. И, получается, дальше так и пошло — расизм, угнетение, ужас, позор и никаких побед в мировых войнах, никаких изобретений, технологических достижений, Микки Мауса и Хэмингуэя.Эта история с насаждением ненависти к Родине возникла и на недавних злобных дебатах <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>. <a href="https://www.dailysignal.com/2020/09/30/6-highlights-from-trump-biden-debate/" target="_blank">Дословно так</a>: Байден спрашивает, на каком основании Трамп запретил в госучреждениях, то есть и в части школ, ранее обязательные курсы по "критической расовой теории" (теория гласит, что у американца возникает врожденное преимущество или ущербность в зависимости от расы). Трамп отвечает: "Я запретил (эти курсы. — Прим. ред.), потому что они расистские. Я покончил с ними, потому что многих людей просили делать абсолютно безумные вещи". И — "то была радикальная революция, происходившая у нас в армии, у нас в школах, повсюду. Вы это знаете, и все это знают… Мы платили людям сотни тысяч долларов за обучение очень плохим идеям, очень больным идеям. Ну правда же — они учили тому, что наша страна — жуткое место, расистское место, и они учили людей ненавидеть нашу страну, и я не позволю это продолжать".Что же ответил Байден? Что Трамп ушел от идеи равенства, что он расист, что "людей надо заставить понимать, как ощущают себя другие люди, что их оскорбляет, что для них унизительно… Здесь громадная разница в том, как ребенку удается вырасти и сохранить чувство самоуважения".Разница, как видим, и правда громадная. Чтобы иметь чувство самоуважения, надо, чтобы тебя тошнило от своей страны, ее истории и культуры.А чем нам знакомы все эти американо-британские сюжеты? Видимо, тем, что эти две похожие нации сейчас переживают примерно то же, что мы — ближе к концу 90-х. Когда навязывавшаяся нам ненависть к СССР/России начала наконец сильно надоедать. И очень многим.Здесь возникает вопрос: хорошо, если мы уважаем свою страну и ее патриотов, то должны как-то уважать и прочие страны с их патриотизмом. Но значит ли это, что мы с ними будем в наилучших отношениях — или наоборот? Ну была же такая — полностью бредовая — идея, что "демократии не воюют друг с другом" (поскольку разделяют общие ценности, а точнее — потому что ими повелевает только одна сверхдержава). А воюют ли друг с другом патриоты разных стран, или — как минимум — ненавидят ли время от времени друг друга?Да еще как. Столкновение двух (или больше) патриотизмов вполне типично, иногда переходит в стадию всеобщей параноидальной шизофрении, изучите всю мировую историю войн. Вот и сейчас прилив патриотизма в США сопровождается волной ненависти к <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаю</a>, и если присмотреться к миру в целом, то там таких сюжетов сколько угодно.Однако, к счастью для нас, мы уже испытали в полной мере точно такую же лютую ненависть к себе со стороны противоположного типа людей — демократов. И та ненависть, так уж получилось, куда отвратительнее и куда менее объяснима. Так что добрым мир не будет никогда, но с относительно нормальными людьми — то есть патриотами — хотя бы есть шанс говорить на общем языке.

https://radiosputnik.ria.ru/20200913/prava-cheloveka-1577160452.html

https://ria.ru/20181001/1529635073.html

https://ria.ru/20200604/1572435146.html

Арсений Новиков Им уже ничего не поможет. 22

7

сша

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2020

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Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

дональд трамп, евросоюз, джо байден, сша, авторы, мнение - авторы