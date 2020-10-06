https://ria.ru/20201006/ozkho-1578338999.html

Запад испугался "разоблачений" экс-главы ОЗХО, заявил Небензя

Представители западных стран, не давшие выступить в СБ ООН первому главе Организации по запрещению химического оружия Жозе Бустани, испугались разоблачений,... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T05:17

2020-10-06T05:17

2020-10-06T09:10

россия

белые каски

организация по запрещению химического оружия

василий небензя

совет безопасности оон

сирия

оон

дамаск (город)

сша

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<strong>ООН, 6 окт — РИА Новости.</strong> Представители западных стран, не давшие выступить в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> первому главе Организации по запрещению химического оружия Жозе Бустани, испугались разоблачений, которые тот мог озвучить, заявил постпред России при Организации объединенных наций <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a>.В понедельник Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США проголосовали против выступления Бустани в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank">СБ ООН</a>, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье.Жозе Бустани руководил Организацией по запрещению химического оружия в 1997-2002 годах. Его уход был досрочным и произошел по инициативе Вашингтона. При этом недовольство его работой Соединенные Штаты высказали после того, как Бустани пригласил <u><a href="http://ria.ru/location_Iraq/">Ирак</a></u> вступить в ОЗХО. По мнению наблюдателей, членство Багдада в этой организации могло помешать планам США свергнуть Саддама Хуссейна.В итоге заявление экс-руководителя ОЗХО зачитал Небензя.По его словам, произошедшее в понедельник стало прецедентом."Сегодня это было явное злоупотребление с их стороны из страха быть разоблаченными, как это было в ходе заседания по "формуле Арриа", когда они не могли сказать ничего в ответ на слова докладчиков", — подчеркнул постпред.На прошлой неделе Россия организовала неформальное заседание Совбеза ООН (по так называемой "формуле Арриа"), на котором выступил бывший инспектор Организации по запрещению химического оружия Ян Хендерсон. В свое время он не согласился с официальной версией инцидента в сирийской Думе. На неформальном заседании СБ ООН <a href="http://ria.ru/person_Dehjjv_KHenderson/" target="_blank" data-auto="true">Хендерсон</a> отметил, что финальную версию доклада ОЗХО об итогах расследования инцидента в <a href="http://ria.ru/location_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Думе</a> в апреле 2018 года писали люди, находившиеся за пределами Сирии, поэтому представленные выводы "могут не отражать реальную ситуацию".В ответ на предметные доводы докладчиков, в том числе с приведением спутниковых снимков, представители США, Великобритании и Германии вновь озвучили обвинения в адрес <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и России.Представители Запада заявили, что вместо бывшего гендиректора ОЗХО следовало пригласить действующего — <a href="http://ria.ru/person_fernando-arias/" target="_blank" data-auto="true">Фернандо Ариаса</a>, однако постпред России напомнил, как в ходе одного из прошлых заседаний Совбеза по сирийскому химическому досье Москва предлагала заслушать Ариаса в открытом формате. Партнеры по СБ, в свою очередь, хотели, чтобы заседание прошло за закрытыми дверьми.Небензя выразил надежду, что нынешний руководитель Организации по запрещению химического оружия наконец выступит перед Совбезом открыто.Запад продолжает обвинять <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаск</a> в химатаке на сирийский город Дума в <a href="http://ria.ru/location_Vostochnaja_Guta/" target="_blank" data-auto="true">Восточной Гуте</a>. В качестве доказательств организация "<a href="http://ria.ru/organization_belye-kaski/" target="_blank" data-auto="true">Белые каски</a>" использовала кадры, часть из которых оказались постановкой.Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории Арабской Республики и подвергали сомнению выводы технического секретариата организации. Дамаск подчеркивал, что никогда не применял химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны вывезли из Сирии под контролем ОЗХО.

https://ria.ru/20200730/1575178987.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578327384.html

павел рябышев Это называется "мы хотим знать истину". Видел кто нибудь волчий оскал западной демократии? Смотрите и любуйтесь. Нет полномочий да? Ну естественно, если бы он заявил что подвергался в своё время давлению и шантажу амеров за свою деятельность- то он сразу же превращается в "никто" без полномочий. 284

Афанас Кукуев У экс-главы полномочий нет таких, он никто 267

64

россия

сирия

дамаск (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белые каски, организация по запрещению химического оружия, василий небензя, совет безопасности оон, сирия, оон, дамаск (город), сша, политика