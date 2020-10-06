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https://ria.ru/20201006/ozkho-1578338999.html
Запад испугался "разоблачений" экс-главы ОЗХО, заявил Небензя
Представители западных стран, не давшие выступить в СБ ООН первому главе Организации по запрещению химического оружия Жозе Бустани, испугались разоблачений,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T05:17
2020-10-06T09:10
россия
белые каски
организация по запрещению химического оружия
василий небензя
совет безопасности оон
сирия
оон
дамаск (город)
сша
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<strong>ООН, 6 окт — РИА Новости.</strong> Представители западных стран, не давшие выступить в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> первому главе Организации по запрещению химического оружия Жозе Бустани, испугались разоблачений, которые тот мог озвучить, заявил постпред России при Организации объединенных наций <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a>.В понедельник Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США проголосовали против выступления Бустани в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank">СБ ООН</a>, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье.Жозе Бустани руководил Организацией по запрещению химического оружия в 1997-2002 годах. Его уход был досрочным и произошел по инициативе Вашингтона. При этом недовольство его работой Соединенные Штаты высказали после того, как Бустани пригласил <u><a href="http://ria.ru/location_Iraq/">Ирак</a></u> вступить в ОЗХО. По мнению наблюдателей, членство Багдада в этой организации могло помешать планам США свергнуть Саддама Хуссейна.В итоге заявление экс-руководителя ОЗХО зачитал Небензя.По его словам, произошедшее в понедельник стало прецедентом."Сегодня это было явное злоупотребление с их стороны из страха быть разоблаченными, как это было в ходе заседания по "формуле Арриа", когда они не могли сказать ничего в ответ на слова докладчиков", — подчеркнул постпред.На прошлой неделе Россия организовала неформальное заседание Совбеза ООН (по так называемой "формуле Арриа"), на котором выступил бывший инспектор Организации по запрещению химического оружия Ян Хендерсон. В свое время он не согласился с официальной версией инцидента в сирийской Думе. На неформальном заседании СБ ООН <a href="http://ria.ru/person_Dehjjv_KHenderson/" target="_blank" data-auto="true">Хендерсон</a> отметил, что финальную версию доклада ОЗХО об итогах расследования инцидента в <a href="http://ria.ru/location_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Думе</a> в апреле 2018 года писали люди, находившиеся за пределами Сирии, поэтому представленные выводы "могут не отражать реальную ситуацию".В ответ на предметные доводы докладчиков, в том числе с приведением спутниковых снимков, представители США, Великобритании и Германии вновь озвучили обвинения в адрес <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и России.Представители Запада заявили, что вместо бывшего гендиректора ОЗХО следовало пригласить действующего — <a href="http://ria.ru/person_fernando-arias/" target="_blank" data-auto="true">Фернандо Ариаса</a>, однако постпред России напомнил, как в ходе одного из прошлых заседаний Совбеза по сирийскому химическому досье Москва предлагала заслушать Ариаса в открытом формате. Партнеры по СБ, в свою очередь, хотели, чтобы заседание прошло за закрытыми дверьми.Небензя выразил надежду, что нынешний руководитель Организации по запрещению химического оружия наконец выступит перед Совбезом открыто.Запад продолжает обвинять <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаск</a> в химатаке на сирийский город Дума в <a href="http://ria.ru/location_Vostochnaja_Guta/" target="_blank" data-auto="true">Восточной Гуте</a>. В качестве доказательств организация "<a href="http://ria.ru/organization_belye-kaski/" target="_blank" data-auto="true">Белые каски</a>" использовала кадры, часть из которых оказались постановкой.Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории Арабской Республики и подвергали сомнению выводы технического секретариата организации. Дамаск подчеркивал, что никогда не применял химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны вывезли из Сирии под контролем ОЗХО.
https://ria.ru/20200730/1575178987.html
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578327384.html
Это называется "мы хотим знать истину". Видел кто нибудь волчий оскал западной демократии? Смотрите и любуйтесь. Нет полномочий да? Ну естественно, если бы он заявил что подвергался в своё время давлению и шантажу амеров за свою деятельность- то он сразу же превращается в "никто" без полномочий.
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У экс-главы полномочий нет таких, он никто
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россия
сирия
дамаск (город)
сша
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россия, белые каски, организация по запрещению химического оружия, василий небензя, совет безопасности оон, сирия, оон, дамаск (город), сша, политика

Запад испугался "разоблачений" экс-главы ОЗХО, заявил Небензя

05:17 06.10.2020 (обновлено: 09:10 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостпред РФ при ООН Василий Небензя
Постпред РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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ООН, 6 окт — РИА Новости. Представители западных стран, не давшие выступить в СБ ООН первому главе Организации по запрещению химического оружия Жозе Бустани, испугались разоблачений, которые тот мог озвучить, заявил постпред России при Организации объединенных наций Василий Небензя.
В понедельник Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США проголосовали против выступления Бустани в СБ ООН, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье.
Жозе Бустани руководил Организацией по запрещению химического оружия в 1997-2002 годах. Его уход был досрочным и произошел по инициативе Вашингтона. При этом недовольство его работой Соединенные Штаты высказали после того, как Бустани пригласил Ирак вступить в ОЗХО. По мнению наблюдателей, членство Багдада в этой организации могло помешать планам США свергнуть Саддама Хуссейна.
В итоге заявление экс-руководителя ОЗХО зачитал Небензя.

"Когда я говорил от лица Российской Федерации, я сказал, что они не смогут вспомнить ни единого случая, чтобы Россия заблокировала хоть одного докладчика, предложенного для заседания СБ ООН, — и это несмотря на то что некоторые из них были предвзятыми, некоторых использовали в политических целях, а некоторые попросту были некомпетентны. Но мы никогда такого не делали", — сказал постпред.

По его словам, произошедшее в понедельник стало прецедентом.
"Сегодня это было явное злоупотребление с их стороны из страха быть разоблаченными, как это было в ходе заседания по "формуле Арриа", когда они не могли сказать ничего в ответ на слова докладчиков", — подчеркнул постпред.
На прошлой неделе Россия организовала неформальное заседание Совбеза ООН (по так называемой "формуле Арриа"), на котором выступил бывший инспектор Организации по запрещению химического оружия Ян Хендерсон. В свое время он не согласился с официальной версией инцидента в сирийской Думе. На неформальном заседании СБ ООН Хендерсон отметил, что финальную версию доклада ОЗХО об итогах расследования инцидента в Думе в апреле 2018 года писали люди, находившиеся за пределами Сирии, поэтому представленные выводы "могут не отражать реальную ситуацию".
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В ответ на предметные доводы докладчиков, в том числе с приведением спутниковых снимков, представители США, Великобритании и Германии вновь озвучили обвинения в адрес Сирии и России.

"Я подозреваю, что сегодня они были так напуганы возможным разоблачением, которое бывший гендиректор Организации по запрещению химического оружия Жозе Бустани мог сделать на заседании, что просто предпочли отказаться (от участия Бустани. — Прим. ред.)", — указал Небензя после заседания СБ ООН в понедельник.

Представители Запада заявили, что вместо бывшего гендиректора ОЗХО следовало пригласить действующего — Фернандо Ариаса, однако постпред России напомнил, как в ходе одного из прошлых заседаний Совбеза по сирийскому химическому досье Москва предлагала заслушать Ариаса в открытом формате. Партнеры по СБ, в свою очередь, хотели, чтобы заседание прошло за закрытыми дверьми.
Небензя выразил надежду, что нынешний руководитель Организации по запрещению химического оружия наконец выступит перед Совбезом открыто.
Запад продолжает обвинять Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. В качестве доказательств организация "Белые каски" использовала кадры, часть из которых оказались постановкой.
Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории Арабской Республики и подвергали сомнению выводы технического секретариата организации. Дамаск подчеркивал, что никогда не применял химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны вывезли из Сирии под контролем ОЗХО.
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РоссияБелые каскиОрганизация по запрещению химического оружияВасилий НебензяСовет Безопасности ООНСирияООНДамаск (город)СШАПолитика
 
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