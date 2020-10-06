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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/otstavka-1578375410.html
Мэр Бишкека Суракматов подал в отставку
Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку, сообщила РИА Новости его советник Гуля Алмамбетова. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:04
2020-10-06T11:42
сооронбай жээнбеков
мвд киргизии
алмазбек атамбаев
единство
киргизия
протесты в бишкеке
бишкек
в мире
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<strong>БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> Азиз Суракматов подал в отставку, сообщила РИА Новости его советник Гуля Алмамбетова."Написал заявление &lt;...&gt; по собственному желанию", — пояснила собеседница агентства.Накануне в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> прошли парламентские выборы. По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a> признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a>. Протестующие требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование.Вечером начались столкновения с силовиками. В результате этого, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности и экс-премьера Жанторо Сатыбалдиева из колонии. Также демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили о намерении назначить нового премьер-министра.<u><a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/">Жээнбеков</a></u> уже допустил возможность аннулирования итогов выборов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/protesty-1578318624.html
https://ria.ru/20201006/bishkek-1578359442.html
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киргизия
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Разгон митинга в Бишкеке
🇰🇬Почему полыхнуло в Кыргызстане. @SputnikLive разбирался в особенностях местной политики. ▪️Нельзя сказать, что за переворотом стоит одна конкретная политическая сила. Никто не ожидал, что митинг протеста начнет набирать такие обороты. ▪️В результате прошедших в воскресенье парламентских выборов первое место заняла партия "Биримдик". Ее лидер – брат действующего президента страны. Второе место взяла партия "Мекеним". Разрыв между первым и вторым местом минимальный – всего 1 мандат (46 и 45 соответственно). "Мекеним" – партия одного из самых богатых людей Кыргызстана Райыма Матраимова. ▪️Именно Матраимова злые языки называют главным виновником ссоры между бывшими друзьями и соратниками – президентом Жээнбековым и его предшественником Алмазбеком Атамбаевым. Якобы тот поддерживал Атамбаева, но позже стал помогать Жээнбекову. ▪️Вероятно, Матраимов почувствовал слабость Жээнбекова и попытался от него дистанцироваться. Перед выборами бизнесмен приобрел чуть ли не половину СМИ в стране. Политологи не исключают у него президентских амбиций. ▪️Очевидно, это не осталось незамеченным. В прошлом году бывший таможенник Матраимов попал под следствие – его заподозрили в финансовых преступлениях и связях с криминалом. Матраимов был готов к открытой конфронтации с Жээнбековым. Но после освобождения Атамбаева пошли слухи, что бизнесмен уехал из страны. ▪️Не стоит забывать и о традиционном противостоянии севера и юга страны. Север, в том числе Бишкек, не поддерживает южанина Жээнбекова. Здесь считают, что тот предал своего друга и наставника Атамбаева. Кроме того, выходцы из южных областей в последнее время стали занимать высокие государственные посты, что добавило раздражение в столице.
2020-10-06T11:04
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Белый дом горит в Бишкеке
Правительство Кыргызстана разослало пресс-релиз В сообщении говорится, что правительство функционирует в особом режиме — профильные госструктуры работают над обеспечением общественной безопасности и правопорядка. "Правительство призывает всех участников политического процесса к мирному урегулированию вопросов. Все вопросы должны быть решены в правовом русле во благо благополучия и безопасности нашего народа, процветания страны", — говорится в релизе.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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сооронбай жээнбеков, мвд киргизии, алмазбек атамбаев, единство, киргизия, бишкек, в мире

Мэр Бишкека Суракматов подал в отставку

11:04 06.10.2020 (обновлено: 11:42 06.10.2020)
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Бишкеке
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости. Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку, сообщила РИА Новости его советник Гуля Алмамбетова.
"Написал заявление <...> по собственному желанию", — пояснила собеседница агентства.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 21:28Видеоблоги - Радио Sputnik
Протесты в Бишкеке и Минске, бои за Карабах. Почему лихорадит СНГ?
Накануне в Киргизии прошли парламентские выборы. По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).
Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.
Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Протестующие требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование.
Вечером начались столкновения с силовиками. В результате этого, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.
В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности и экс-премьера Жанторо Сатыбалдиева из колонии.
Также демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили о намерении назначить нового премьер-министра.
Жээнбеков уже допустил возможность аннулирования итогов выборов.
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Бишкеке. Протестующие требуют аннулировать итоги парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 10:47Протесты в Бишкеке
Беспорядки в Бишкеке
 
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Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековМВД КиргизииАлмазбек АтамбаевЕдинствоКиргизияБишкекВ мире
 
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