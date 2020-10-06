Губернатор Иссык-Кульской области Киргизии сообщил о своей отставке
07:42 06.10.2020 (обновлено: 10:37 06.10.2020)
БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости. Губернатор Иссык-Кульской области Киргизии Балбак Тулобаев на фоне протестов подал в отставку по собственному желанию.
На своей странице в социальной сети Facebook Тулобаев разместил фото с написанным от руки заявлением об отставке. "Спасибо. Не имею морального права", — написал он.
Тулобаев накануне вечером, когда в Бишкеке происходили массовые столкновения протестующих с силовиками, вышел к митингующим в городе Каракол и попросил их не ехать в столицу. Он сказал им, что отвечает за жизнь каждого иссыккульца и запрещает им покидать область. Губернатор пообещал утром подать в отставку, хотя протестующие просили его остаться. Тулобаев был назначен на пост губернатора в июле 2020 года.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги парламентских выборов и провести повторное голосование. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5 процента. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98 процентов участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52 процента голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89 процента, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73 процента и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11 процента. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в семь процентов.