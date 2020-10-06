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Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/otstavka-1578344240.html
Губернатор Иссык-Кульской области Киргизии сообщил о своей отставке
Губернатор Иссык-Кульской области Киргизии Балбак Тулобаев на фоне протестов подал в отставку по собственному желанию. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T07:42
2020-10-06T10:37
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
мвд киргизии
иссык-кульская область
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Issyk_Kul_Province/" target="_blank" data-auto="true">Иссык-Кульской области</a> Киргизии Балбак Тулобаев на фоне протестов подал в отставку по собственному желанию.На своей странице в социальной сети Facebook Тулобаев разместил фото с написанным от руки заявлением об отставке. "Спасибо. Не имею морального права", — написал он.Тулобаев накануне вечером, когда в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> происходили массовые столкновения протестующих с силовиками, вышел к митингующим в городе Каракол и попросил их не ехать в столицу. Он сказал им, что отвечает за жизнь каждого иссыккульца и запрещает им покидать область. Губернатор пообещал утром подать в отставку, хотя протестующие просили его остаться. Тулобаев был назначен на пост губернатора в июле 2020 года.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги парламентских выборов и провести повторное голосование. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a> и ряд его соратников.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5 процента. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98 процентов участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52 процента голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89 процента, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73 процента и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11 процента. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в семь процентов.
https://ria.ru/20201006/protesty-1578340081.html
иссык-кульская область
бишкек
киргизия
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сооронбай жээнбеков, мвд киргизии, иссык-кульская область, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

Губернатор Иссык-Кульской области Киргизии сообщил о своей отставке

07:42 06.10.2020 (обновлено: 10:37 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Владислав Ушаков / Перейти в фотобанкОзеро Иссык-Куль
Озеро Иссык-Куль - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Владислав Ушаков
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БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости. Губернатор Иссык-Кульской области Киргизии Балбак Тулобаев на фоне протестов подал в отставку по собственному желанию.
На своей странице в социальной сети Facebook Тулобаев разместил фото с написанным от руки заявлением об отставке. "Спасибо. Не имею морального права", — написал он.
Тулобаев накануне вечером, когда в Бишкеке происходили массовые столкновения протестующих с силовиками, вышел к митингующим в городе Каракол и попросил их не ехать в столицу. Он сказал им, что отвечает за жизнь каждого иссыккульца и запрещает им покидать область. Губернатор пообещал утром подать в отставку, хотя протестующие просили его остаться. Тулобаев был назначен на пост губернатора в июле 2020 года.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги парламентских выборов и провести повторное голосование. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5 процента. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98 процентов участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52 процента голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89 процента, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73 процента и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11 процента. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в семь процентов.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 05:52Протесты в Бишкеке
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Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековМВД КиргизииИссык-Кульская областьАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
 
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