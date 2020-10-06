https://ria.ru/20201006/otravlenie-1578478453.html

В КЧР двое взрослых и ребенок отравились газом на отдыхе у реки

Двое взрослых и восьмимесячный ребенок отравились газом в прицепном автодоме на отдыхе у реки в Карачаево-Черкесской Республике, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:27

2020-10-06T17:27

2020-10-06T17:27

карачаево-черкесская республика (кчр)

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Двое взрослых и восьмимесячный ребенок отравились газом в прицепном автодоме на отдыхе у реки в Карачаево-Черкесской Республике, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank">сайте </a>СК РФ.По предварительным данным, второго октября ночью двое жителей <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольского края</a> и двое детей приехали в Зеленчукский район на отдых. Они остановились на берегу реки Псыш. Дня ночлега они разместились в прицепном автодоме, для обогрева включили автономное газовое оборудование.Добавляется, что следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "причинение по неосторожности смерти двум и более лицам".

https://ria.ru/20201006/obmorok-1578337568.html

ставропольский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карачаево-черкесская республика (кчр), следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия