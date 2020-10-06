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В КЧР двое взрослых и ребенок отравились газом на отдыхе у реки
Двое взрослых и восьмимесячный ребенок отравились газом в прицепном автодоме на отдыхе у реки в Карачаево-Черкесской Республике, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:27
2020-10-06T17:27
карачаево-черкесская республика (кчр)
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Двое взрослых и восьмимесячный ребенок отравились газом в прицепном автодоме на отдыхе у реки в Карачаево-Черкесской Республике, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank">сайте </a>СК РФ.По предварительным данным, второго октября ночью двое жителей <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольского края</a> и двое детей приехали в Зеленчукский район на отдых. Они остановились на берегу реки Псыш. Дня ночлега они разместились в прицепном автодоме, для обогрева включили автономное газовое оборудование.Добавляется, что следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "причинение по неосторожности смерти двум и более лицам".
https://ria.ru/20201006/obmorok-1578337568.html
ставропольский край
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Новости
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карачаево-черкесская республика (кчр), следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия

В КЧР двое взрослых и ребенок отравились газом на отдыхе у реки

17:27 06.10.2020
 
© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкКамчатский край
Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Мария Ващук
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Двое взрослых и восьмимесячный ребенок отравились газом в прицепном автодоме на отдыхе у реки в Карачаево-Черкесской Республике, сообщается на сайте СК РФ.
По предварительным данным, второго октября ночью двое жителей Ставропольского края и двое детей приехали в Зеленчукский район на отдых. Они остановились на берегу реки Псыш. Дня ночлега они разместились в прицепном автодоме, для обогрева включили автономное газовое оборудование.
"Утром третьего октября 2020 с признаками отравления газом обнаружены тела взрослых и восьмилетнего мальчика, а шестилетняя девочка доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "причинение по неосторожности смерти двум и более лицам".
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Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Следственный комитет России (СК РФ)Ставропольский крайПроисшествия
 
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