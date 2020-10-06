Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/oshibki-covid-1578526377.html
Перечислены главные ошибки заразившихся коронавирусом россиян
Врачи в разговоре с "Вечерней Москвой" перечислили основные ошибки, которые допускают заразившиеся коронавирусом. По их мнению, заболевшим россиянам не хватает... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T21:53
2020-10-06T21:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578461080_0:211:3265:2048_1400x0_80_0_0_3ebce03d616f4f5ad8d2502ed84d8ad6.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Врачи в разговоре с <a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вечерней Москвой"</a> перечислили основные ошибки, которые допускают заразившиеся <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>. По их мнению, заболевшим россиянам не хватает дисциплинированности и ответственного отношения к собственному здоровью."Все расслабились, вернулись из различных мест пребывания в России, &lt;…&gt; Думали, что сами оклемаются, и поздно обратились к врачам", — заявил иммунолог Михаил Костинов.Он подчеркнул, что к своему состоянию не стоит относиться легкомысленно — особенно людям с хроническими заболеваниями. Еще одной важной ошибкой, по его мнению, является самолечение."Врачей не вызывают, сами лечатся как могут, а когда уже вызывают, бывает поздно", — сказал он, отметив, что COVID-19 может представлять угрозу даже при небольшой температуре, так как при этом заболевании состояние пациента может резко ухудшиться в любой момент.Вирусолог Виктор Зуев добавил, что одной из главных ошибок также является пренебрежение масочным режимом. По его словам, четверть положительных тестов на коронавирус приходится на бессимптомных больных, которые не чувствуют ухудшения собственного состояния, но представляют опасность для окружающих.В России за последние сутки выявили более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировали более 1,2 миллиона заболевших, из которых свыше 988 тысяч пациентов выздоровели и около 21 тысячи человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578519442.html
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578446726.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578461080_534:0:3265:2048_1400x0_80_0_0_b872fe0bf8ed498fa644a70b47de975f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

Перечислены главные ошибки заразившихся коронавирусом россиян

21:53 06.10.2020 (обновлено: 21:57 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в здании карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник в здании карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Врачи в разговоре с "Вечерней Москвой" перечислили основные ошибки, которые допускают заразившиеся коронавирусом. По их мнению, заболевшим россиянам не хватает дисциплинированности и ответственного отношения к собственному здоровью.
"Все расслабились, вернулись из различных мест пребывания в России, <…> Думали, что сами оклемаются, и поздно обратились к врачам", — заявил иммунолог Михаил Костинов.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 20:38Распространение нового коронавируса
Найдено неожиданное "полезное" свойство коронавируса
Он подчеркнул, что к своему состоянию не стоит относиться легкомысленно — особенно людям с хроническими заболеваниями. Еще одной важной ошибкой, по его мнению, является самолечение.
"Врачей не вызывают, сами лечатся как могут, а когда уже вызывают, бывает поздно", — сказал он, отметив, что COVID-19 может представлять угрозу даже при небольшой температуре, так как при этом заболевании состояние пациента может резко ухудшиться в любой момент.
Вирусолог Виктор Зуев добавил, что одной из главных ошибок также является пренебрежение масочным режимом. По его словам, четверть положительных тестов на коронавирус приходится на бессимптомных больных, которые не чувствуют ухудшения собственного состояния, но представляют опасность для окружающих.
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 15:20Распространение нового коронавируса
Вирусологи рассказали о людях с врожденной защитой от коронавируса
В России за последние сутки выявили более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировали более 1,2 миллиона заболевших, из которых свыше 988 тысяч пациентов выздоровели и около 21 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Обсудить3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден раскритиковал "безумный порыв" Трампа
02:18Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния