https://ria.ru/20201006/oshibki-covid-1578526377.html

Перечислены главные ошибки заразившихся коронавирусом россиян

Врачи в разговоре с "Вечерней Москвой" перечислили основные ошибки, которые допускают заразившиеся коронавирусом. По их мнению, заболевшим россиянам не хватает... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T21:53

2020-10-06T21:53

2020-10-06T21:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Врачи в разговоре с <a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вечерней Москвой"</a> перечислили основные ошибки, которые допускают заразившиеся <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>. По их мнению, заболевшим россиянам не хватает дисциплинированности и ответственного отношения к собственному здоровью."Все расслабились, вернулись из различных мест пребывания в России, <…> Думали, что сами оклемаются, и поздно обратились к врачам", — заявил иммунолог Михаил Костинов.Он подчеркнул, что к своему состоянию не стоит относиться легкомысленно — особенно людям с хроническими заболеваниями. Еще одной важной ошибкой, по его мнению, является самолечение."Врачей не вызывают, сами лечатся как могут, а когда уже вызывают, бывает поздно", — сказал он, отметив, что COVID-19 может представлять угрозу даже при небольшой температуре, так как при этом заболевании состояние пациента может резко ухудшиться в любой момент.Вирусолог Виктор Зуев добавил, что одной из главных ошибок также является пренебрежение масочным режимом. По его словам, четверть положительных тестов на коронавирус приходится на бессимптомных больных, которые не чувствуют ухудшения собственного состояния, но представляют опасность для окружающих.В России за последние сутки выявили более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировали более 1,2 миллиона заболевших, из которых свыше 988 тысяч пациентов выздоровели и около 21 тысячи человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578519442.html

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578446726.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество