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Путин отметил позитивную роль российской оппозиции
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций отметил позитивную роль оппозиции и заверил, что их конструктивные идеи будут учтены. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:55
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владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с лидерами думских фракций отметил позитивную роль оппозиции и заверил, что их конструктивные идеи будут учтены.
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владимир путин, политика

Путин отметил позитивную роль российской оппозиции

13:55 06.10.2020 (обновлено: 14:27 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями фракций в Государственной думе
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями фракций в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями фракций в Государственной думе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций отметил позитивную роль оппозиции и заверил, что их конструктивные идеи будут учтены.
"Хотел бы отметить немалую и безусловно позитивную роль оппозиции. Имею в виду не только обоснованную критику с ее стороны, что естественно, и эта критика безусловно держит власть, что называется, в тонусе, но и стремление дать конструктивные, конкретные предложения практически по всем пунктам национальной повестки. Все здравые, содержательные идеи будем обязательно учитывать. Прошу правительство иметь это в виду", - сказал Путин.
 
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