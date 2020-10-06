Путин отметил позитивную роль российской оппозиции
13:55 06.10.2020 (обновлено: 14:27 06.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями фракций в Государственной думе
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями фракций в Государственной думе
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций отметил позитивную роль оппозиции и заверил, что их конструктивные идеи будут учтены.
"Хотел бы отметить немалую и безусловно позитивную роль оппозиции. Имею в виду не только обоснованную критику с ее стороны, что естественно, и эта критика безусловно держит власть, что называется, в тонусе, но и стремление дать конструктивные, конкретные предложения практически по всем пунктам национальной повестки. Все здравые, содержательные идеи будем обязательно учитывать. Прошу правительство иметь это в виду", - сказал Путин.