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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201006/odkb-1578417028.html
ОДКБ перенесла запланированные на октябрь учения в Армении
Запланированные в Армении на конец октября учения Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие" и "Поиск" перенесены, идет согласование... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:16
2020-10-06T13:20
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
одкб
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Запланированные в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> на конец октября учения Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие" и "Поиск" перенесены, идет согласование новых сроков и места проведения, сообщил РИА Новости пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> Владимир Зайнетдинов.Командно-штабные учения ОДКБ "Взаимодействие" были запланированы на 27-30 октября, учения "Поиск" с вовлечением разведывательных служб Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ - 23-25 октября.Ранее он также сообщил, что военные Армении не примут участия в миротворческих учениях "Нерушимое братство-2020", запланированных в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> с 12 по 16 октября.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
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одкб, армения, в мире

ОДКБ перенесла запланированные на октябрь учения в Армении

13:16 06.10.2020 (обновлено: 13:20 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий подразделения Вооруженных сил Армении
Военнослужащий подразделения Вооруженных сил Армении - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Запланированные в Армении на конец октября учения Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие" и "Поиск" перенесены, идет согласование новых сроков и места проведения, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"Запланированные ранее учения КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2020" и учения разведподразделений Вооруженных сил ОДКБ "Поиск-2020", запланированные на конец октября этого года на территории Армении, перенесены. Идет обсуждение вопроса с государствами-членами ОДКБ вопроса о месте и сроках проведения данных учений", - рассказал Зайнетдинов.
Командно-штабные учения ОДКБ "Взаимодействие" были запланированы на 27-30 октября, учения "Поиск" с вовлечением разведывательных служб Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ - 23-25 октября.
Ранее он также сообщил, что военные Армении не примут участия в миротворческих учениях "Нерушимое братство-2020", запланированных в Белоруссии с 12 по 16 октября.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОДКБАрменияВ мире
 
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