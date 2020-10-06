https://ria.ru/20201006/odkb-1578417028.html
ОДКБ перенесла запланированные на октябрь учения в Армении
Запланированные в Армении на конец октября учения Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие" и "Поиск" перенесены, идет согласование... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:16
2020-10-06T13:16
2020-10-06T13:20
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
одкб
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Запланированные в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> на конец октября учения Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие" и "Поиск" перенесены, идет согласование новых сроков и места проведения, сообщил РИА Новости пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> Владимир Зайнетдинов.Командно-штабные учения ОДКБ "Взаимодействие" были запланированы на 27-30 октября, учения "Поиск" с вовлечением разведывательных служб Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ - 23-25 октября.Ранее он также сообщил, что военные Армении не примут участия в миротворческих учениях "Нерушимое братство-2020", запланированных в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> с 12 по 16 октября.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одкб, армения, в мире