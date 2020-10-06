https://ria.ru/20201006/obmorok-1578406926.html

Кузнецова рассказала о состоянии детей, упавших в обморок на линейке

Здоровью детей, упавших в обморок на торжественной линейке в Великих Луках, ничто не угрожает, уже сделан забор анализов и проверяются несколько версий... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:45

2020-10-06T12:45

2020-10-06T12:45

михаил ведерников

анна кузнецова

великие луки

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Здоровью детей, упавших в обморок на торжественной линейке в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a>, ничто не угрожает, уже сделан забор анализов и проверяются несколько версий случившегося, сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>.Как сообщали в понедельник власти региона, 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках - недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов. Их госпитализировали, следственные органы и областная прокуратура организовали проверки. Вечером в больницу поступил еще один ребенок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление. По словам губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Vedernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ведерникова</a>, версию с возможным наркотическим воздействием исключили."Конечно, вопрос о том, как такая форма мероприятий стала возможна, так как есть соответствующие ограничения. Но сейчас, первый вопрос – это здоровье детей. По сведениям докторов, здоровью детей ничего не угрожает. Сделан забор анализов, выдвигаются несколько версий сейчас. Они все проверяются - то ли помыли чем-то, что могло повлиять на состояние здоровья детей, то ли еще какие-то причины. Не будем гадать – дождемся результатов анализа, ну и по результатам должны понести ответственность те, по вине которых данный инцидент произошел", - сказала Кузнецова журналистам.

https://ria.ru/20201005/obmorok-1578263352.html

великие луки

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил ведерников, анна кузнецова, великие луки, происшествия