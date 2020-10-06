https://ria.ru/20201006/obmorok-1578349726.html
В анализах упавших в обморок псковских школьников не нашли наркотиков
Школьники, которые попали в больницу после того, как упали в обморок на торжественной линейке в Великих Луках, не находились под воздействием наркотиков, заявил РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T08:47
2020-10-06T08:47
2020-10-06T08:47
михаил ведерников
псковская область
великие луки
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Школьники, которые попали в больницу после того, как упали в обморок на торжественной линейке в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a>, не находились под воздействием наркотиков, заявил губернатор Псковской области <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Vedernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ведерников</a>.Как сообщали в понедельник власти региона, 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках - недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов. Их госпитализировали, следственные органы и областная прокуратура организовали проверки.По его информации, по состоянию на вечер понедельника два ребёнка были в состоянии средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном.Ведерников добавил, что созданная в регионе комиссия с участием "контрольных органов" устанавливает причины ЧП.По информации властей региона, в школе №7 в Великих Луках в понедельник состоялась церемония присвоения этому учебному заведению имени Антона Злобина, погибшего в январе 1995 года на таджикско-афганской границе, где он был начальником погранзаставы и командиром маневренной группы.
https://ria.ru/20201006/obmorok-1578337568.html
1
псковская область
великие луки
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил ведерников, псковская область, великие луки, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости.
Школьники, которые попали в больницу после того, как упали в обморок на торжественной линейке в Великих Луках
, не находились под воздействием наркотиков, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников
.
Как сообщали в понедельник власти региона, 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках - недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов. Их госпитализировали, следственные органы и областная прокуратура организовали проверки.
"На данный момент, согласно полученным анализам, исключена версия с возможным наркотическим воздействием", - написал Ведерников в своем Instagram.
По его информации, по состоянию на вечер понедельника два ребёнка были в состоянии средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном.
"Около восьми часов вечера в районную больницу поступил ещё один ребёнок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление. У каждого школьника взяты анализы для установления причины произошедшего", - рассказал губернатор.
Ведерников добавил, что созданная в регионе комиссия с участием "контрольных органов" устанавливает причины ЧП.
По информации властей региона, в школе №7 в Великих Луках в понедельник состоялась церемония присвоения этому учебному заведению имени Антона Злобина, погибшего в январе 1995 года на таджикско-афганской границе, где он был начальником погранзаставы и командиром маневренной группы.