https://ria.ru/20201006/obmorok-1578349726.html

В анализах упавших в обморок псковских школьников не нашли наркотиков

Школьники, которые попали в больницу после того, как упали в обморок на торжественной линейке в Великих Луках, не находились под воздействием наркотиков, заявил РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T08:47

2020-10-06T08:47

2020-10-06T08:47

михаил ведерников

псковская область

великие луки

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Школьники, которые попали в больницу после того, как упали в обморок на торжественной линейке в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a>, не находились под воздействием наркотиков, заявил губернатор Псковской области <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Vedernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ведерников</a>.Как сообщали в понедельник власти региона, 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках - недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов. Их госпитализировали, следственные органы и областная прокуратура организовали проверки.По его информации, по состоянию на вечер понедельника два ребёнка были в состоянии средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном.Ведерников добавил, что созданная в регионе комиссия с участием "контрольных органов" устанавливает причины ЧП.По информации властей региона, в школе №7 в Великих Луках в понедельник состоялась церемония присвоения этому учебному заведению имени Антона Злобина, погибшего в январе 1995 года на таджикско-афганской границе, где он был начальником погранзаставы и командиром маневренной группы.

https://ria.ru/20201006/obmorok-1578337568.html

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псковская область

великие луки

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил ведерников, псковская область, великие луки, происшествия