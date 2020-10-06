https://ria.ru/20201006/obmorok-1578337568.html

Раскрыты детали инцидента с упавшими в обморок на линейке школьниками

Потерявший сознание на линейке в Великих Луках школьник жаловался на тяжесть в ногах и помутнение в глазах, рассказала в беседе с "Газетой.ru" его родственница. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T04:44

2020-10-06T04:44

2020-10-06T11:32

россия

михаил ведерников

псковская область

великие луки

происшествия

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Упавший в обморок на линейке школьник рассказал, что было на самом деле

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Потерявший сознание на линейке в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a> школьник жаловался на тяжесть в ногах и помутнение в глазах, рассказала в беседе с "<a href="https://www.gazeta.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Газетой.ru</a>" его родственница.По ее словам, племянник потерял сознание одним из первых, однако врачам скорой помощи удалось привести его в чувство. Ребенка планируют выписать из больницы уже сегодня.Она добавила, что некоторые ученики находятся в реанимации, а одной девочке очень плохо, "ноги не держат совсем".Собеседница издания отметила, что пострадали дети из разных классов."Некоторым до сих пор очень плохо, кого-то уже домой забрали", — сказала она.Инцидент в школе в Великих Луках произошел накануне во время торжественной линейки. Трое учеников потеряли сознание, а всего госпитализация потребовалась 13 школьникам. Двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственный комитет</a> выясняет причины произошедшего. Губернатор Псковской области <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Vedernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ведерников</a> взял инцидент на личный контроль.

https://ria.ru/20201005/obmorok-1578263352.html

Вячеслав Смирнов Не о чем писать? Какие детали то раскрыты и без того известные симптомы обморока? 67

Бывший Спецназовец Скоро это ждёт всех бюджетников и пенсионеров.Этот флешмоб плевок в сторону правительства рф. 60

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россия

псковская область

великие луки

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил ведерников, псковская область, великие луки, происшествия