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https://ria.ru/20201006/obmorok-1578337568.html
Раскрыты детали инцидента с упавшими в обморок на линейке школьниками
Потерявший сознание на линейке в Великих Луках школьник жаловался на тяжесть в ногах и помутнение в глазах, рассказала в беседе с "Газетой.ru" его родственница. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T04:44
2020-10-06T11:32
россия
михаил ведерников
псковская область
великие луки
происшествия
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Упавший в обморок на линейке школьник рассказал, что было на самом деле
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Потерявший сознание на линейке в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a> школьник жаловался на тяжесть в ногах и помутнение в глазах, рассказала в беседе с "<a href="https://www.gazeta.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Газетой.ru</a>" его родственница.По ее словам, племянник потерял сознание одним из первых, однако врачам скорой помощи удалось привести его в чувство. Ребенка планируют выписать из больницы уже сегодня.Она добавила, что некоторые ученики находятся в реанимации, а одной девочке очень плохо, "ноги не держат совсем".Собеседница издания отметила, что пострадали дети из разных классов."Некоторым до сих пор очень плохо, кого-то уже домой забрали", — сказала она.Инцидент в школе в Великих Луках произошел накануне во время торжественной линейки. Трое учеников потеряли сознание, а всего госпитализация потребовалась 13 школьникам. Двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственный комитет</a> выясняет причины произошедшего. Губернатор Псковской области <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Vedernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ведерников</a> взял инцидент на личный контроль.
https://ria.ru/20201005/obmorok-1578263352.html
Не о чем писать? Какие детали то раскрыты и без того известные симптомы обморока?
67
Скоро это ждёт всех бюджетников и пенсионеров.Этот флешмоб плевок в сторону правительства рф.
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россия
псковская область
великие луки
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60
россия, михаил ведерников, псковская область, великие луки, происшествия

Раскрыты детали инцидента с упавшими в обморок на линейке школьниками

04:44 06.10.2020 (обновлено: 11:32 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПередача машин скорой помощи в распоряжение больниц Свердловской области
Передача машин скорой помощи в распоряжение больниц Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Потерявший сознание на линейке в Великих Луках школьник жаловался на тяжесть в ногах и помутнение в глазах, рассказала в беседе с "Газетой.ru" его родственница.
По ее словам, племянник потерял сознание одним из первых, однако врачам скорой помощи удалось привести его в чувство. Ребенка планируют выписать из больницы уже сегодня.

"Сейчас говорит, что хорошо себя чувствует. Он сказал, что ноги стали тяжелые и в глазах потемнело", — сказала собеседница издания.

Она добавила, что некоторые ученики находятся в реанимации, а одной девочке очень плохо, "ноги не держат совсем".
Собеседница издания отметила, что пострадали дети из разных классов.
"Некоторым до сих пор очень плохо, кого-то уже домой забрали", — сказала она.
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
5 октября, 16:47
Отец потерявшей сознание на линейке школьницы рассказал о произошедшем
Инцидент в школе в Великих Луках произошел накануне во время торжественной линейки. Трое учеников потеряли сознание, а всего госпитализация потребовалась 13 школьникам. Двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Следственный комитет выясняет причины произошедшего. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял инцидент на личный контроль.
 
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РоссияМихаил ВедерниковПсковская областьВеликие ЛукиПроисшествия
 
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