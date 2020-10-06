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https://ria.ru/20201006/nebenzya-1578329889.html
Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе
Постпред председательствующей в Совете безопасности ООН России Василий Небензя назвал стыдом и позором жест западных представителей, которые не дали выступить в РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T00:12
2020-10-06T01:12
россия
организация по запрещению химического оружия
василий небензя
совет безопасности оон
оон
политика
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<strong>ООН, 6 окт – РИА Новости.</strong> Постпред председательствующей в Совете безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> России <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a> назвал стыдом и позором жест западных представителей, которые не дали выступить в Совбезе по теме сирийского химического досье первому главе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани.В понедельник Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США выступили против выступления Бустани в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank">СБ ООН</a>, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье. Первый глава руководил ОЗХО в 1997-2002 годах. Его уход был досрочным и произошел по инициативе Вашингтона. При этом недовольство его работой Соединенные Штаты высказали после того, как Бустани пригласил <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank">Ирак</a> вступить в ОЗХО. По мнению наблюдателей, членство Багдада в этой организации могло помешать планам США свергнуть Саддама Хуссейна."То, что произошло сегодня, к сожалению, еще одно печальное свидетельство того, что западные делегации боятся услышать неудобную для себя правду. Вы хотите заглушить объективные факты, которые могут разрушить нарисованную вами картину "злодеяний" сирийского режима и "непогрешимости" ОЗХО", — сказал Небензя.По его словам, "уже для всех понятно, что это имеет мало общего с реальностью".Небензя подчеркнул, что само голосование по поводу присутствия или отсутствия докладчика, предложенного председателем — уже историческое решение.
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578327384.html
Кстати, Небензя вполне мог бы постучать ботинком о трибуну в знак протеста. Очень органично выглядит для такого действа. Уважение нашим представителям в ООН! Слава России!
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РИА Новости
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россия, организация по запрещению химического оружия, василий небензя, совет безопасности оон, оон, политика

Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе

00:12 06.10.2020 (обновлено: 01:12 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 6 окт – РИА Новости. Постпред председательствующей в Совете безопасности ООН России Василий Небензя назвал стыдом и позором жест западных представителей, которые не дали выступить в Совбезе по теме сирийского химического досье первому главе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани.
В понедельник Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США выступили против выступления Бустани в СБ ООН, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье. Первый глава руководил ОЗХО в 1997-2002 годах. Его уход был досрочным и произошел по инициативе Вашингтона. При этом недовольство его работой Соединенные Штаты высказали после того, как Бустани пригласил Ирак вступить в ОЗХО. По мнению наблюдателей, членство Багдада в этой организации могло помешать планам США свергнуть Саддама Хуссейна.
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"То, что произошло сегодня, к сожалению, еще одно печальное свидетельство того, что западные делегации боятся услышать неудобную для себя правду. Вы хотите заглушить объективные факты, которые могут разрушить нарисованную вами картину "злодеяний" сирийского режима и "непогрешимости" ОЗХО", — сказал Небензя.
По его словам, "уже для всех понятно, что это имеет мало общего с реальностью".

"Мне интересно просто, понимаете ли вы, в каком неприглядном свете вы сейчас предстаете в глазах международного сообщества. Вообще то, что сегодня произошло, - это стыд и позор", — заявил постпред.

Небензя подчеркнул, что само голосование по поводу присутствия или отсутствия докладчика, предложенного председателем — уже историческое решение.
 
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РоссияОрганизация по запрещению химического оружияВасилий НебензяСовет Безопасности ООНООНПолитика
 
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