https://ria.ru/20201006/nebenzya-1578329889.html

Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе

Постпред председательствующей в Совете безопасности ООН России Василий Небензя назвал стыдом и позором жест западных представителей, которые не дали выступить в РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T00:12

2020-10-06T00:12

2020-10-06T01:12

россия

организация по запрещению химического оружия

василий небензя

совет безопасности оон

оон

политика

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<strong>ООН, 6 окт – РИА Новости.</strong> Постпред председательствующей в Совете безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> России <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a> назвал стыдом и позором жест западных представителей, которые не дали выступить в Совбезе по теме сирийского химического досье первому главе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани.В понедельник Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США выступили против выступления Бустани в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank">СБ ООН</a>, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье. Первый глава руководил ОЗХО в 1997-2002 годах. Его уход был досрочным и произошел по инициативе Вашингтона. При этом недовольство его работой Соединенные Штаты высказали после того, как Бустани пригласил <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank">Ирак</a> вступить в ОЗХО. По мнению наблюдателей, членство Багдада в этой организации могло помешать планам США свергнуть Саддама Хуссейна."То, что произошло сегодня, к сожалению, еще одно печальное свидетельство того, что западные делегации боятся услышать неудобную для себя правду. Вы хотите заглушить объективные факты, которые могут разрушить нарисованную вами картину "злодеяний" сирийского режима и "непогрешимости" ОЗХО", — сказал Небензя.По его словам, "уже для всех понятно, что это имеет мало общего с реальностью".Небензя подчеркнул, что само голосование по поводу присутствия или отсутствия докладчика, предложенного председателем — уже историческое решение.

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578327384.html

Александр Аникин Кстати, Небензя вполне мог бы постучать ботинком о трибуну в знак протеста. Очень органично выглядит для такого действа. Уважение нашим представителям в ООН! Слава России! 13

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, организация по запрещению химического оружия, василий небензя, совет безопасности оон, оон, политика