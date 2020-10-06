Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана на юге Карабаха
15:36 06.10.2020 (обновлено: 18:53 06.10.2020)
ЕРЕВАН, 6 окт — РИА Новости. Азербайджан начал широкомасштабное наступление на южном направлении в Карабахе, сообщил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
"ВС Азербайджана начали широкомасштабное наступление на южном направлении линии соприкосновения, бросив в бой резервные силы и большое количество военной техники, включая танки и артиллерию. <...> Методично и последовательно уничтожается крупный потенциал противника", — написал Ованнисян в Facebook.
Он подчеркнул, что Баку игнорирует безопасность территории Ирана.
При этом, по данным пресс-секретаря армянского военного ведомства, азербайджанские военные вновь обстреляли столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт. Корреспондент РИА Новости передает, что в городе раздалось несколько взрывов, власти включили сирену. Местные жители спускаются в бомбоубежища.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.
Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.
Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон на прошлой неделе выпустили заявление, посвященное обострению ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств осудили эскалацию конфликта и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.