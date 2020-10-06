https://ria.ru/20201006/narodnye-1578482033.html

Названы самые бесполезные народные средства для лечения простуды

Большая часть народных способов и средств для лечения простуды или укрепления иммунитета бесполезна, а некоторые из них даже опасны. Об этом "Ридусу" рассказала РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:42

2020-10-06T17:42

2020-10-06T22:19

россия

орви

здоровье

грипп

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Большая часть народных способов и средств для лечения простуды или укрепления иммунитета бесполезна, а некоторые из них даже опасны. Об этом <a href="https://www.ridus.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Ридусу"</a> рассказала член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова. Так, ингаляция над вареной картошкой не вылечит простуду, зато может привести к ожогу слизистых. К тому же оставлять детей наедине с горячей кастрюлей крайне рискованно, отметила врач. Парение ног в тазу с горячей водой не поможет справиться с гриппом и ОРВИ, однако такие ванночки можно использовать для снятия стресса, особенно если добавить в воду ароматические масла. Любимые многими россиянами аскорбинки и колбочки с чесноком не являются средством профилактики вирусных респираторных заболеваний. Витамин С — как во фруктах, так и в виде БАД — никак не влияет на восприимчивость организма к инфекции. "Чесночный амулет" же может сработать только в качестве отпугивания окружающих, которые будут соблюдать социальную дистанцию, пошутила врач. "Если хотите защититься от гриппа, то просто мойте руки с мылом, не трогайте лицо грязными руками и по возможности избегайте мест с большим скоплением людей", — добавила Добрецова.

https://ria.ru/20200922/zdorove-1577617681.html

https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578085642.html

yu yu Эффективность средств от простуды, в т.ч. грипа и орви доказана опытом поколений ! Понятно, что всё это идёт мимо кассы врачей и аптек !!! Я давно уже не верю ни одному врачу ! Настоящих врачей давно нет ! Есть либо неучи-шарлатаны, либо комерсанты ((( 85

wity.dronow.61 А еще жрите химию она поможет.Но вот последствия??????????Чему их учат да и кто??? Стало страшно к врачам обращаться. 35

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, орви, здоровье, грипп, общество