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https://ria.ru/20201006/narodnye-1578482033.html
Названы самые бесполезные народные средства для лечения простуды
Большая часть народных способов и средств для лечения простуды или укрепления иммунитета бесполезна, а некоторые из них даже опасны. Об этом "Ридусу" рассказала РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:42
2020-10-06T22:19
россия
орви
здоровье
грипп
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Большая часть народных способов и средств для лечения простуды или укрепления иммунитета бесполезна, а некоторые из них даже опасны. Об этом <a href="https://www.ridus.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Ридусу"</a> рассказала член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова. Так, ингаляция над вареной картошкой не вылечит простуду, зато может привести к ожогу слизистых. К тому же оставлять детей наедине с горячей кастрюлей крайне рискованно, отметила врач. Парение ног в тазу с горячей водой не поможет справиться с гриппом и ОРВИ, однако такие ванночки можно использовать для снятия стресса, особенно если добавить в воду ароматические масла. Любимые многими россиянами аскорбинки и колбочки с чесноком не являются средством профилактики вирусных респираторных заболеваний. Витамин С — как во фруктах, так и в виде БАД — никак не влияет на восприимчивость организма к инфекции. "Чесночный амулет" же может сработать только в качестве отпугивания окружающих, которые будут соблюдать социальную дистанцию, пошутила врач. "Если хотите защититься от гриппа, то просто мойте руки с мылом, не трогайте лицо грязными руками и по возможности избегайте мест с большим скоплением людей", — добавила Добрецова.
https://ria.ru/20200922/zdorove-1577617681.html
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578085642.html
Эффективность средств от простуды, в т.ч. грипа и орви доказана опытом поколений ! Понятно, что всё это идёт мимо кассы врачей и аптек !!! Я давно уже не верю ни одному врачу ! Настоящих врачей давно нет ! Есть либо неучи-шарлатаны, либо комерсанты (((
85
А еще жрите химию она поможет.Но вот последствия??????????Чему их учат да и кто??? Стало страшно к врачам обращаться.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
россия, орви, здоровье, грипп, общество

Названы самые бесполезные народные средства для лечения простуды

17:42 06.10.2020 (обновлено: 22:19 06.10.2020)
 
© Depositphotos / Faruk KoricМужчина лечит простуду "народными средствами"
Мужчина лечит простуду народными средствами - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Depositphotos / Faruk Koric
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Большая часть народных способов и средств для лечения простуды или укрепления иммунитета бесполезна, а некоторые из них даже опасны. Об этом "Ридусу" рассказала член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.
Так, ингаляция над вареной картошкой не вылечит простуду, зато может привести к ожогу слизистых. К тому же оставлять детей наедине с горячей кастрюлей крайне рискованно, отметила врач.
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Мясников назвал самые опасные народные средства
Парение ног в тазу с горячей водой не поможет справиться с гриппом и ОРВИ, однако такие ванночки можно использовать для снятия стресса, особенно если добавить в воду ароматические масла.
Любимые многими россиянами аскорбинки и колбочки с чесноком не являются средством профилактики вирусных респираторных заболеваний. Витамин С — как во фруктах, так и в виде БАД — никак не влияет на восприимчивость организма к инфекции.
"Чесночный амулет" же может сработать только в качестве отпугивания окружающих, которые будут соблюдать социальную дистанцию, пошутила врач.
"Если хотите защититься от гриппа, то просто мойте руки с мылом, не трогайте лицо грязными руками и по возможности избегайте мест с большим скоплением людей", — добавила Добрецова.
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