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Власти Москвы заверили туристов в эпидемиологической безопасности города
Столица России остается одним из самых благоприятных городов в мире с точки зрения как физической, так и санитарно-эпидемиологической безопасности, заявила... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:58
2020-10-06T11:58
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Столица России остается одним из самых благоприятных городов в мире с точки зрения как физической, так и санитарно-эпидемиологической безопасности, заявила председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева."Нам нужно не только гарантировать безопасность нашим гостям, но и донести до них, что все наши гостиницы и другие средства размещения абсолютно готовы к приему туристов и соответствуют всем международным требованиям", — сказала она.Проничева считает, что следующий год будет более результативным и позитивным с точки зрения развития туризма. Она обратила внимание, что Всемирная туристская организации при ООН (UNWTO) прогнозирует высокие темпы восстановления отрасли, которые будут опережать все остальные сферы мировой экономики."Согласно решению президента России Владимира Путина, с 1 января 2021 года на всей территории страны, в том числе и в Москве, будут введены электронные визы. Это значит, что нас ждет дополнительное увеличение туристического потока", — рассчитывает Проничева.
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туризм, туристы, новости - туризм, москва

Власти Москвы заверили туристов в эпидемиологической безопасности города

11:58 06.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетительницы и официантка на летней веранде кофейни в Москве
Посетительницы и официантка на летней веранде кофейни в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Столица России остается одним из самых благоприятных городов в мире с точки зрения как физической, так и санитарно-эпидемиологической безопасности, заявила председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева.
"Нам нужно не только гарантировать безопасность нашим гостям, но и донести до них, что все наши гостиницы и другие средства размещения абсолютно готовы к приему туристов и соответствуют всем международным требованиям", — сказала она.
Проничева считает, что следующий год будет более результативным и позитивным с точки зрения развития туризма. Она обратила внимание, что Всемирная туристская организации при ООН (UNWTO) прогнозирует высокие темпы восстановления отрасли, которые будут опережать все остальные сферы мировой экономики.
"Согласно решению президента России Владимира Путина, с 1 января 2021 года на всей территории страны, в том числе и в Москве, будут введены электронные визы. Это значит, что нас ждет дополнительное увеличение туристического потока", — рассчитывает Проничева.
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