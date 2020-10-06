https://ria.ru/20201006/moskva-1578388951.html
Власти Москвы заверили туристов в эпидемиологической безопасности города
Столица России остается одним из самых благоприятных городов в мире с точки зрения как физической, так и санитарно-эпидемиологической безопасности, заявила... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:58
2020-10-06T11:58
2020-10-06T11:58
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туристы
новости - туризм
москва
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Столица России остается одним из самых благоприятных городов в мире с точки зрения как физической, так и санитарно-эпидемиологической безопасности, заявила председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева."Нам нужно не только гарантировать безопасность нашим гостям, но и донести до них, что все наши гостиницы и другие средства размещения абсолютно готовы к приему туристов и соответствуют всем международным требованиям", — сказала она.Проничева считает, что следующий год будет более результативным и позитивным с точки зрения развития туризма. Она обратила внимание, что Всемирная туристская организации при ООН (UNWTO) прогнозирует высокие темпы восстановления отрасли, которые будут опережать все остальные сферы мировой экономики."Согласно решению президента России Владимира Путина, с 1 января 2021 года на всей территории страны, в том числе и в Москве, будут введены электронные визы. Это значит, что нас ждет дополнительное увеличение туристического потока", — рассчитывает Проничева.
https://ria.ru/20191128/1561723712.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, москва
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Столица России остается одним из самых благоприятных городов в мире с точки зрения как физической, так и санитарно-эпидемиологической безопасности, заявила председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева.
"Нам нужно не только гарантировать безопасность нашим гостям, но и донести до них, что все наши гостиницы и другие средства размещения абсолютно готовы к приему туристов и соответствуют всем международным требованиям", — сказала она.
Проничева считает, что следующий год будет более результативным и позитивным с точки зрения развития туризма. Она обратила внимание, что Всемирная туристская организации при ООН (UNWTO) прогнозирует высокие темпы восстановления отрасли, которые будут опережать все остальные сферы мировой экономики.
"Согласно решению президента России Владимира Путина, с 1 января 2021 года на всей территории страны, в том числе и в Москве, будут введены электронные визы. Это значит, что нас ждет дополнительное увеличение туристического потока", — рассчитывает Проничева.