https://ria.ru/20201006/moshennik-1578469794.html

В Ижевске турагента приговорили к пяти годам лишения свободы

Директор турагентства из Ижевска приговорена к пяти годам лишения свободы за обман 19 клиентов, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:53

2020-10-06T17:53

2020-10-06T17:53

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удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Директор турагентства из Ижевска приговорена к пяти годам лишения свободы за обман 19 клиентов, <a href="https://procrf.ru/news/2376729-direktor-turagentstva-iz-ijevska-obmanuvshaya-19-klientov-prigovorena-k-5.html" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба прокуратуры Удмуртии.Директор ООО "Амазония Тревел" признана виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения в значительном размере и в крупном размере).Судом установлено, что подсудимая в 2016 – 2018 годах взяла у клиентов средства, но обязательства по организации туристических поездок не выполнила, заявки на бронирование не подала, не оплатила. Деньги, полученные от 19 потерпевших на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, израсходовала на личные нужды, не связанные с оказанием туристических услуг.Судом, ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Причиненный ущерб возмещен частично в ходе расследования. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20200807/1575503099.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, новости - туризм, удмуртская республика (удмуртия), ижевск